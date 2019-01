Idén nincs magyar jelölt az Oscaron

Kedden, kora délután jelentették be az Akadémia jelöléseit, két magyar alkotás is a szűkített listán szerepelt, de végül nem jutottak a jelöltek közé. Tóth Barnabás kisfilmje, a Susotázs és a Ruben Brandt, a gyűjtő, Milorad Krstić alkotása is messzire jutott, de sajnos végül nem kerültek fel a végleges listára.

A legjobb film jelöltjei közé bekerült viszont a mexikói Roma, amit nagyjából megjósoltunk, a további jelöltek: Fekete Párduc, BlacKkKlansman

Bohém rapszódia, A kedvenc, A zöld könyv, Sztár születik, Vice.

