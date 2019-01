Két japán áruházlánc is úgy döntött, nem árulnak pornómagazinokat a rögbi világkupa és az olimpia miatt

A Japánban országszerte 20 ezer éjjelnappali boltot üzemeltető 7-Eleven bejelentette, hogy a 2019. szeptemberi rögbi világkupa és a 2020-as tokiói olimpia miatt bevonják polcaikról a pornómagazinokat annak érdekében, hogy minden vásárlónak megfelelő környezetet biztosítsanak. Nem sokkal később hasonló bejelentést tett a Japánban 14 ezer boltot üzemeltető Lawson Inc. is.

A két cég boltjaiban mindenfélét lehet kapni a meleg italoktól kezdve a fagyasztott ételeken át az ingekig, és a boltok árulnak pornómagazinokat is, többnyire a többi újsággal vegyesen, néha az alsó polcokra gyűjtve.

Egy 7-Eleven Tokióban Fotó: BEHROUZ MEHRI/AFP

A boltláncok azonban úgy érzik, ez nem megfelelő vásárlási környezet a rögbi világkupára és az olimpiára érkező turisták számára, ezért inkább nem árulnak többé pornóújságokat. Azt mondják, a bevételeik alig 1 százalékát tette csak ki az ebből befolyó pénz, így nem lesz nagy érvágás.

A 7-Eleven kitért arra is, hogy míg korábban a boltjaikat főleg férfiak látogatták, hogy előre elkészített kaját és italokat vegyenek, és a boltok árukínálatát is ennek megfelelően alakították. Az utóbbi években azonban egyre több nő és család is vásárol náluk, ezért is logikus lépés a pornó kitiltása az üzletekből. (BBC)