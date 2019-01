Az Európai Bizottság szerint veszélyesek a magyar letelepedési kötvényhez hasonló programok

Komoly biztonsági kockázatot jelentenek a pénz ellenében letelepedési engedélyt, vagy akár állampolgárságot ígérő programok, mint amilyen a magyar letelepedési államkötvény is, mondja az Európai Bizottság. Pedig ilyen, letelepedési kötvényprogram Magyarországon kívül még 19 európai országban, például Franciaországban és Nagy-Britanniában is van, Cipruson, Bulgáriában és Máltán pedig állampolgárságot is lehet venni.

"Nagyobb átláthatóságot akarunk, hogy mi alapján adják meg az állampolgárságot, és szorosabb együttműködést a tagállamok között. Nem lehet gyenge láncszem az EU-ban" - jelentette ki Vera Jourová uniós igazságügyi biztos. "Az érintettek nem pusztán valamely tagország, hanem egyúttal az Európai Unió állampolgárává is válnak, az azzal járó minden joggal, köztük a szabad mozgással és a belső piaci hozzáféréssel együtt. Azaz ezen országok olyasmit árulnak, ami nem az övék" - mutatott rá.

Véleményéhez az EB uniós belügyekért felelős biztosa is csatlakozott. Dimitrisz Avramopulosz szerint "nem szabad kockára tenni az elmúlt évek közös eredményeit a biztonság és a határvédelem megerősítése terén. Az uniós tagállamoknak teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a fékekre és ellensúlyokra vonatkozó kötelezettségeiket, és ez alól a letelepedési kötvényprogramok sem jelentenek kivételt".

Bulgáriában közben már be is jelentették, hogy februártól megszüntetik a pénzért állampolgárságot adó aranyútlevél-programot. (Via MTI)