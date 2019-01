Az ellenzéki szavazóknak tetszik a közös lista ötlete

A megkérdezettek több mint fele, az ellenzéki szavazók négyötöde ért egyet azzal az ötlettel, hogy az EP-választáson minden ellenzéki párt, vagyis a baloldali pártok, a Momentum és a Jobbik közös listán induljon. A Publicus a Népszava felkérésére készített kutatása szerint az ötlet leginkább a Jobbik szavazóinak tetszik, 88 százalékuk támogatná, hogy pártjuk a baloldali pártokkal közös listán induljon a tavaszi választáson.

A 2019. január 9-16. között, 1009 ember megkérdezésével készült, +/-3,1 százalékos hibahatárú, reprezentatív felmérés adatai alapján az összes megkérdezett 53 százaléka gondolja úgy, hogy a teljes ellenzéknek közös listát kéne állítania. A pártprefenecia alapú bontásból kiderűl, hogy még a Fidesz támogatóinak 20 százaléka is így gondolja. Az MSZP szavazóinak 71, a Jobbik szavazóinak 88, a többi ellenzéki párt szavazóinak 78 százaléka támogatja a közös listát, és ami ennél is fontosabb, a bizonytalanok 57 százaléka is. Összességében az ellenzéki szavazók négyötöde támogatja a közös listát.

Volna miért összefogni

A Publicus ez alapján azt is felmérte, hogyan alakulnak a pártpreferenciák, ha a pártok mind önállóan indulnak, ha az ellenzék közös listát állít, vagy ha az MSZP-Párbeszéd mellett a Jobbik az LMP-vel szövetkezve állít külön listát.

Az összes párt önálló indulása esetén a Fidesz fölényes győzelmet aratna. Az összes megkéredzett körében a Fidesz 22, a Jobbik 9, az MSZP 8, a DK 4, a Momentum 3, az LMP 2 százalékon áll, a bizonytalanok aránya pedig 51 százalék.



Két ellenzéki lista esetén a Fidesz 23, az MSZP-Párbeszéd-DK 13, a Jobbik-LMP 10, a Momentum 4 százaléknyi szavazatra számíthat, a bizonytalanok aránya 49 százalék.



Ha viszont a teljes ellenzék állítana közös listát, az már a szavazatok 28 százalékára számíthatna, szemben a Fidesz 24 százalékával. Ez esetben a legalacsonyabb a bizonytalanok aránya is, 47 százalékkal.



A Publicus az EP-forgatókönyveken túl azt is felmérte, hogy hogyan alakul a közvéleményben egy baloldali összefogás támogatottsága. 2018 májusában az összes megkérdezett 44 százaléka támogatta csak az ötletet, további 16 százalék pedig úgy vélte, hogy a Jobbikot is be kéne venni az összefogásba. Bő fél évvel később már az összes megkérdezett abszolút többsége, 55 százaléka támogatta a baloldali összefogást, további 12 százalék gondolta úgy, hogy a Jobbikkal is össze kell fogni.

A tisztán baloldali összefogást még a jobbikosoknak is az 57 százaléka támogatja, további 38 százalékuk pedig a Jobbik bevonását is szorgalmazza. Összességében az ellenzéki szavazók 77 százaléka támogatja a baloldali pártok összefogását, és összesen 93 százalék támogatja, hogy az ellenzéki pártok összefogjanak. (Via Publicus, Népszava)