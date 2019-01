Egy középkorú férfi veszthette életét a ferencvárosi kollégiumtűzben

Valószínűleg egy középkorú férfi vesztette életét a szerda esti IX. kerületi kollégiumi tűzben, közölte a Magyarországi Református Egyház kommunikációs szolgálata. Szerdán este kigyulladt Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Markusovszky téri kollégiuma a Ferencvárosban. A tűz a második emeletről a harmadikra is átterjedt. Az oltásra nagy erőkkel, húsz járművel vonultak ki a tűzoltók, akik még reggel is dolgoztak, mert több kisebb tűzfészket is oltaniuk kell még.

Már a mentés elején találtak egy holttestet. Az áldozatot egyelőre még nem sikerült azonosítani, de életkorát és nemét már meg tudták állapítani.

Azt, hogy miért gyulladt ki az épület, még nem tudni.

Bogárdi Szabó István, az Magyar Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, dunamelléki püspök csütörtök reggel közleményében köszönte meg a tűzoltóknak, hogy a riasztástól számítva nyolc perc alatt a helyszínre értek és "emberfeletti erőfeszítéseket tettek a tűz megfékezésére". A püspök megköszönte a rendőrség munkáját is, valamint a több száz felajánlást a diákok megsegítésére. (Via MTI)