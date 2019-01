Erdogan az oroszokhoz hasonlóan, az amerikaiakkal szemben Nicolás Madurót támogatja

Recep Tayyip Erdogan (b) vendéglátójával, Nicolas Maduróval 2018. december 3-án. Illiberális csúcstalálkozót tartottak Venezuelában, ahol a török elnök szövetségesei ellenségével szövetkezett. Fotó: Boris Vergara/dpa Picture-Alliance/AFP

NATO-beli szövetségesével, az Egyesült Államokkal szemben, Oroszországhoz hasonlóan Nicolás Madurót biztosította támogatásáról Recep Tayyip Erdogan török elnök. A hazájában Maduróéhoz hasonló önkényuralmi rendszert építő Erdogan arra biztatta a venezuelai elnököt, hogy "tartson ki".

Az Egyesült Államok szerdán jelentette be, hogy ők Juan Guaidót, az ellenzéki többségű törvényhozás elnökét ismerik el az ország átmeneti elnökének. Arra hivatkoztak, hogy a törvényhozás az egyetlen legitim, választott testület az országban. Az USA mellett Kanada, Brazília, Kolumbia és más latin-amerikai országok is Guaidót ismerik el elnökként.

Erdogan viszont Madurót nevezte "testvérének", és biztosította arról, hogy "melletted állunk". (Via The Financial Times)