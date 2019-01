Újra férfiakkal randizik a meleggyógyítás pápája

"A mai napig vannak meleg álmai" - mesélte a minap a magyar közszolgálati televízió egyik műsorában egy általa "ex-gay pszichiáternek" nevezett emberről Szőnyi Szilárd, a Heti Válasz egykori újságírója, aki a "meleglobbi" elleni küzdelemre tette fel életét. Nem tudom, hogy David Mathesonról mondta-e ezt, mindenesetre a melegek heterósítását ígérő konverziós terápia szellemi keresztapjának tartott mormon terapista az NBC Newsnak elismerte, hogy férfiakkal randevúzik.

Matheson azután kényszerült nyilvánosan beismerni melegségét, hogy a Truth Wins Out LGBT-szervezet nyilvánosságra hozta egy másik konverziós terapeuta, Rich Wyler privát facebookposztját, amiben arról írt, hogy Matheson most már azt mondja, nem fenntartható számára a magányos élet, az önként vállalt cölibátus, ezért újra férfi társat keres magának.

Matheson a Facebookon is reagált. "Úgy egy éve rájöttem, hogy jelentős változásokra van szükség az életemben. Rájöttem, hogy nem tudok tovább házas maradni. És rájöttem, hogy el kell ismerjem magam melegként" - írta. Az NBC Newsnak azt is megerősítette, hogy 34 évnyi házasság után elvált nejétől, és most férfiakkal randizik.