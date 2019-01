Vádat emeltek a bolgár sofőr ellen, aki a román határhoz közel két ember halálával járó balesetet okozott

Annak ellenére, hogy erős köd miatt 80 km/órás sebességkorlátozást vezettek be az M43-as autópályán Makó közelében 2017 február 15-én, egy kisbuszt vezető bolgár sofőr 108-109 km/órás sebességgel hajtott a román határ felé.

A csanádpalotai határátkelő előtt mind a külső, mind a leállósávban feltorlódott a kocsisor. A bolgár sofőr kisbusza előtt a külső sávban haladó kamion a sűrű ködben csak az utolsó pillanatban észlelte az álló járműveket, ezért gyorsan átsorolt a belső forgalmi sávba. Két másik autó is így tett, összeütköztek. A bolgár sofőr látta a balesetet, és azért, hogy elkerülje az ütközést, jobbra rántotta a kormányt, és a leállósávban belecsapódott egy ott álló kamionba.

A baleset következtében a kisbuszban utazó két utas a helyszínen meghalt, ketten maradandó fogyatékossággal járó sérülést, négy utas és a sofőr 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedtek.

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség most emelt vádat a huszonhat éves férfival szemben. A vádhatóság szerint a baleset közvetlen összefüggésben volt azzal, hogy a sofőr egyrészt nem tartotta be a sebességkorlátozást, másrészt nem a látási viszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességet, mivel a sűrű köd miatt az előírt sebességkorlátozáshoz képest is kisebb sebesség lett volna indokolt.

A sofőrt halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolják, vele szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, valamint közúti járművezetéstől határozott időtartamra történő eltiltását indítványozta.