Szombaton északnyugat felől meg fog növekedni a felhőzet. Mármint ezt nem én jóslom itt csak úgy, hanem meteorológusok mondják, úgynevezett szakértők. Azt is mondják, hogy délelőtt keleten megszűnik a havazás, majd a déli óráktól főként Észak-Dunántúlon alakul ki csapadék, hó, havas eső, eső, és estefelé ónos eső is előfordulhat. Meg még azt mondják, hogy a legmagasabb nappali hőmérséklet +2 és -3 fok között valószínű, késő estére 0, -7 fok közé hűl le a levegő. (via 24.hu)