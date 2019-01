Bryan Cranston kapta a tolószékes szerepet az Életrevalók remake-jében, ki is akadtak a mozgássérült színészek

Az utóbbi 10 év egyik legnagyobb francia filmsikere volt az Életrevalók, amiben egy gazdag, tolószékes férfi (Francois Cluzet) felfogad egy börtönviselt, szegény, külvárosi, balhés második generációs bevándorlót (Omar Sy), hogy gondozza, és bár egyikük sem vár sokat a kapcsolatuktól, mély barátság szövődik a két férfi között. Mint ahogy minden Amerikán kívüli filmsikerből muszáj hollywoodi feldolgozást is készíteni, készítettek ebből is, az lett a címe, hogy The Upside. A gondozót Kevin Hart alakítja, a tolószékes férfit pedig a Breaking Bad sztárja, Bryan Cranston.

Cranstont sokan kritizálták azért, mert elfogadta a szerepet, amit mozgáskorlátozott érdekvédők szerint egy tolószékes színésznek kellett volna kapnia. A színész így védekezett:

„Színészekként az a feladatunk, hogy más embereket játsszunk el. Ha én egy heteroszexuális, idősebb, vagyonos és nagyon szerencsés ember vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy nem alakíthatok olyan személyt, aki nem vagyonos? Nem játszhatok homoszexuálist? Nem tudom, hol lép életbe a korlátozás, hol van a határ?”

Ezzel a témával foglalkozott Trevor Noah, a Daily Showban, és azt mondta, ő korábban Cranstonnal értett egyet, de egy kerekesszékes színész elmagyarázta neki, hogy kerekesszékesként ő nem alakíthat nem mozgássérült embert, viszont most itt lett volna egy szerep, amiben végig tolószékben kell lenni, és azt sem mozgássérült színész kapja, ez pedig így nem igazságoz.

Közben persze a producerek szemlélete is érthető, ők sztárokat szeretnének a filmjeikbe, a mozgássérült színészek között viszont nincsenek igazán ismert nevek. Igaz, ha nem kapnak főszerepeket nagy filmekben, nem is lesznek. Mindezt úgy, hogy a mozgássérültek jelentik az USA egyik legnagyobb kisebbségét, 56,7 millióan vannak, ami a teljes lakosság majd 20 százalékát teszi ki, miközben a 2007 és 2016 között készült 900 legsikeresebb közönségfilmben csak a beszélő szerepek 2,7 százaléka volt mozgássérült.

A mozgássérült érdekvédő-szervezetek szerint az övéké az utolsó igazi polgárjogi mozgalom Hollywoodban, küzdenek a mozgássérültek elfogadásáért és a helyzetük normalizálásáért, ehhez pedig elengedhetetlen lenne a film ereje, amiből viszont szinte teljesen ki vannak zárva. Pedig vannak nagyon fontos mozgássérült szerepek a nagy filmekben, de ezeket szinte mindig egészséges színész kapja, Eddie Redmayne, Colin Firth, Daniel Day-Lewis, Dustin Hoffman, Tom Hanks, Al Pacino és Jamie Foxx is kapott már ilyen szerepet, és általában a kritikusok is szeretik az ilyen alakításokat.

Az Életrevalókban játszó Francois Cluzet egyébként szintén nem mozgássérült, de ebből Franciaországban nem lett különösebb ügy. (SFGate)