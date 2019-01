Tömegével adják az emberek menhelyre a törpemalacaikat, mert képtelenek felfogni, hogy ezek az állatok megnőnek

Egyre több törpemalactól akarnak megszabadulni a gazdáik, legtöbbször azért, mert amikor megveszik őket, nem tudják, hogy a törpemalac, bár kisebb marad a házisertésnél, simán megnőhet akkorára, mint mondjuk egy nőstény vizsla vagy labrador. A törpemalac azóta terjedt el háziállatként a nyugati világ legidiótább részein, miután 2009-ben Paris Hilton, Miley Cyrus, George Clooney és Victoria Beckham is törpemalacot villantott.

A sztárok törpemalacai ráadásul még törpemalacból is általában kölykök, ezért aztán tényleg nagyon kicsik.

Ezután nagyon sokat szerettek volna törpemalacot maguknak, de a legtöbb ember azt hitte, a törpemalac egész életében tenyérnyi méretű marad. Ez ugye nem igaz, és a helyzetet súlyosbítja, hogy az emberek gyakran törpemalacnak nézik a néhány hetes közönséges házisertést is (vagy az eladók verik át őket így).

Aztán mikor a törpemalac egy közepes kutya méretére nő, a házisertés pedig házisertés méretűre, az emberek már szabadulnának tőlük. A Telegraph egy cikkében be is mutatta Janet Devereux-t és malacmenhelyét, ahová tömegével hordják a megnőtt malacokat a csalódott állattartók. A nő szerint a malacaik 50 és 290 kiló között vannak, így nem is csoda, hogy az emberek ekkora állatokat már nem akarnak a házukban babusgatni.



A törpemalacból a tenyésztői szerint egyébként valóban válhat remek háziállat, ugyanis nagyjából annyira tiszta, mint egy macska, és még sétáltatni sem kell. A házisertésből persze sokkal nehezebb kinevelni a beidegződést, hogy úgy viselkedjen, mint egy rendes házisertés. (Telegraph)