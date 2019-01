Ónos esőben tocsog majd a hétfő

Sószóró Budapesten, a Váci úton Fotó: Máthé Zoltán

Az ország jelentős részére másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorogolóiai Szolgálat (OMSZ) vasárnap, mivel hétfő reggeltől több megyében és Budapesten is jelentősebb mennyiségű ónos esőre lehet számítani.



Az OMSZ középtávú előrejelzése szerint marad a csapadékos idő, de mivel napközben valamelyest melegedhet az idő, a havat legtöbb helyen eső váltja fel. Több helyen hó és ónos eső egyaránt hull majd.

Az ónos eső veszélye miatt kiadott másodfokú figyelmeztetés Budapestre, Pest, Fejér és Komárom-Esztergomra vonatkozik. Nógrád és Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki az OMSZ. Havazás miatt Budapestre, Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére a havazás veszélye miatt is kiadtak elsőfokú figyelmeztetést.

A legalacsonyabb hőmérséklet hétfőn általában mínusz 6 és plusz 2 fok között alakul, de északkeleten a kezdetben kevésbé felhős tájakon ennél hidegebb is lehet. Napközben 0-7 fokig melegszik a levegő.

Keddtől folytatódik a változékony időjárás. Aznap nem lesz jelentős csapadék, szerdán viszont ismét hűlni fog a levegő, és ónos esőre, enyhe szavazásra is számítani kell. Szerdán a magasabb területeken akár mínusz 8 fok is lehet esténként, és napközben is alig lesznek pluszok. Érzékelhető változás a hőmérsékletben majd csak a hét vége felé lesz: szombatra napközben akár 10 fokig is melegedhet az idő.