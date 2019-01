Lemondott a szlovén miniszter, aki öngyilkosságba kergethette a futárát

Dejan Prešiček beiktatási beszéde a szlovén parlamentben. Fotó: JURE MAKOVEC/AFP

Lemondott Dejan Prešiček szlovén kulturális miniszter. A helyi sajtó értesülései szerint Prešiček munkahelyi zaklatás és hivatali visszaélés miatt távozott. Főnöke, Marjan Šarec szerint a zaklatások "nagyon ártottak az emberi kapcsolatoknak" a minisztériumban, így azt is nehéz elképzelni, hogy ugyanaz a csapat folytassa tovább a munkát.

Prešiček azután mondott le, hogy két hete öngyilkos lett a minisztérium futára. Szlovén lapértesülések szerint a nehéz sorsú férfit folyamatosan megalázta a miniszter és közvetlen beosztottjai is, ez is hozzájárulhatott, hogy végül megölte magát. Bár az is igaz, hogy a háromgyerekes apa súlyos magánéleti gondokkal is küzdött, neje daganatos beteg.

A sajtó értesülései szerint Prešiček és közvetlen munkatársai magánügyeiket intéztették a futárral, akinek még családtagjaik ügyeit is intéznie kellett. Eközben zaklatták, fenyegették és alázták folyamatosan.

Prešiček tavaly szeptember óta volt kulturális miniszter, előtte a ljublanai zene- és balettművészeti konzervatórium igazgatója volt, ahol szintén sok panasz érkezett rá.

Prešiček amúgy tagadja a vádakat, csak a nyilvánosság nyomására mondott le. (Via HVG)

