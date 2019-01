Venezuela átmeneti elnöke szerint országa mágikus pillanatokat él meg

Mágikus pillanatokat élünk, mondta a Guardiannek adott exkluzív interjújában Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezető, aki a múlt héten országa jogszerű átmeneti elnökének kiáltotta ki magát. A szerdai hatalomátvétele óta adott első interjújában bizakodónak tűnt abban, hogy a helyzet nem fog erőszakba torkollni.

Guaidó legfőbb céljának Nicolás Maduro leváltását és a politikai válságot kirobbantó humanitárius katasztrófa felszámolását nevezte. Szerinte a jelen együttállás, a külföldről kapott támogatás, az ellenzék egységes fellépése és a nép támogatásának hála esély nyílt rá, hogy Venezuela "maga mögött hagyja a káoszt". "A frusztráció reménybe fordult, az emberek újra mernek álmodni" - mondta.

Guaidót az Egyesült Államok és a legtöbb latin-amerikai ország már a múlt héten Venezuela jogszerű vezetőjének ismerte el. Az európai országok visszafogottabbak voltak, bár a hétvégén ultimátumot intéztek Nicolás Maduróhoz. Azt követelték tőle, hogy a jövő szombatig írjon ki új elnökválasztást, máskülönben az EU is elismeri Guaidót elnökként. Guaidó erre reagálva szerdára és az ultimátum lejártának napjára, szombatra is tömegdemonstrációt hirdetett.

Guaidó a venezuelai törvényhozás elnöke. A nyugati országok szerint a törvényhozás az egyetlen, valóban demokratikusan megválasztott intézmény Venezuelában, Guaidó erre alapozza, hogy ő az ország legitim vezetője. Nicolás Madurót tavaly májusban ugyan újraválasztották, de azt a szavazást a nemzetközi közösség nem tartotta tisztának. Maduro az ellenzéki többségű törvényhozással szemben saját híveiből állított össze alkotmányozó nemzetgyűlést, elvonva a törvényhozás jogköreit.

Bár Guaidó az interjúban arról beszélt, hogy bízik a békés átmenetben, azért akadnak dolgok, amik miatt másként sülhet el a dolog. Maduro például Guaidó elismerése után kiutasította az országból az amerikai diplomatákat, az USA azonban nem érzi magára nézve kötelezőnek egy olyan elnök utasításait, akit már nem ismer el legitim vezetőnek. Az amerikai kormány vasárnap újra jelezte, hogy amennyiben diplomatáit bármilyen fenyegetés éri, arra "jelentős választ ad". Az amerikaiak harciasságát jelzi, hogy Trump azt az Elliott Abramst nevezte ki különmegbízottnak, aki pályája elején Nicaraguában és Salvadorban szervezte a kommunistaellenes félkatonai alakulatokat. (Via The Guardian, BBC, The New York Times)