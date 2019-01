Megszavazta a privatizálását, most megveszi az értékes ceglédi ingatlant a helyi Fidesz elnöke

Egyszerre volt a kínálat és a kereslet a Fidesz egy ceglédi képviselője, amikor az önkormányzat értékesítette a helyi laktanya egy 3000 négyzetméteres darabját.

A 24.hu írta meg, hogy Cegléden a 2018 október 18-i önkományzati ülésen döntött arról a képviselőtestület, hogy értékesítsék az ingatlant, rajta egy nagyjából 500 négyzetméteres épülettel. A döntést Hörömpő Annamária, a ceglédi Fidesz 41 éves elnöke is megszavazta.

Miután az önkormányzat meghirdette az ingatlant, arra egyetlen egy ajánlat érkezett. A Hörömpő és férje tulajdonában lévő PHL Optima Kft. 10 millió forintért vinné a telket és a rajta álló épületet. Pályázatuk szerint sportszergyártó cégüknek szánnák, új telephelyként.

Az értékesítésről döntő újabb önkormányzati üléstől Hörömpő távol maradt, a képviselőtestület pedig úgy döntött, hogy viheti az épületet. Ráadásul az erről hozott határozatban semmilyen megkötés nincs az ingatlan jövőbeli hasznosításával kapcsolatban, Hörömpő akár tovább is adhatná. Amikor a 24.hu Hörömpőnél próbált érdeklődni az ingatlanról, a fideszese politikus egyszerűen lecsapta a telefont.

Nem ez lenne Hörömpő első nagyobb értékű ingatlana a környéken. Résztulajdonosa a helyiek által csak Hörömpő-kúriaként emlelhetett, 15 szobás, 1100 négyzetméteres épületnek is. Részt vett földárveréseken is, erről mi is írtunk korábban.