Mintha Bayer Zsolt egyszer csak csicskának nevezné Orbán Viktort

Ann Coulter konzervatív publicista-író a hétvégén "csicskának" nevezte eddigi bálványát, Donald Trumpot, mert az annak ellenére vetett véget a kormányzati leállásnak, hogy a Kongresszus nem szavazta meg az 5 milliárd dollárt a mexikói határfal felépítésére.



Trump azzal vágott vissza, hogy “talán az a baja, hogy nem hívtam vissza”.



Ez a látszat ellenére nem jelentéktelen cicaharc, Trump elnöksége ugyanis jórészt az őt támogató szélsőjobbos-populista-bevándorlóellenes sajtóra támaszkodik.



Hiába van sok hasonlóság a nacionalista-populista Donald Trump és Orbán Viktor között és első pillantásra hiába hasonlítanak egymásra a két politikust támogató szabadszájú, liberálisfaló, bevándorlógyűlölő megmondóemberek is, a trumpista publicisták talán leghíresebbikének, Ann Coulternek nehéz megtalálni a magyar megfelelőjét. Nemcsak azért, mert Coulter nő, vicces és egészen okos, hanem azért is, mert az amerikai megmondóembereket nem Trump fizeti közpénzből, így egzisztenciálisan nem függnek tőle, ellentétben a magyar kollégáikkal. Így az is előfordul, hogy kritizálják őt.

De az még ezzel együtt is igazi szenzáció, hogy most nem más szólt be kőkeményen az elnöknek, mint a leghíresebb, egyben legszenvedélyesebb és legkorábbi támogatója, aki már akkor melléállt, amikor még a republikánus fősodor tagjai is kinevették a politikai szerepre ácsingózó suttyó ingatlanost. És aki 2016-ban az Egyesült Államok két, a bankjegyeiken is szereplő mottóját kiforgatva "Trumpban bízunk - sokból egy csodálatos" (In Trump We Trust - De Pluribus Awesome) címmel adott ki könyvet.

Ann Coulter az egyik legszabadszájúbb, legszókimondóbb és a baloldali - liberális tábort legjobban gyűlölő amerikai publicista és saját bevallása szerint is provokátor, aki annyira nyíltan mániákus, hogy a 12 eddig megjelent könyve közül 10-nek a címében szerepel a "liberális" vagy a "baloldal" szó, köztük olyanokkal, mint



Ha a demokratáknak egy cseppnyi eszük is lenne, republikánusok lennének



Soha ne bízz meg egy liberálisban, ha idősebb 3 évesnél - különösen ha republikánus



Hogyan beszélj a liberálisokkal (ha nagyon muszáj)



És ez a - mindkét Bush elnököt jobbról kritizáló és gyakran puhapöcsűző - Coulter január 25-én azt twitelte ki, hogy

Jó hír George Herbert Walker Bushnak: mától nem ő a legnagyobb csicska, aki az Egyesült Államok elnökeként szolgált.

Kábé mintha Bayer azt posztolta volna ki, hogy

Jó hír Gyurcsány Ferencnek: mától nem ő a legnagyobb csicska, aki Magyarország miniszterelnökeként szolgált.



Mi történt?

Annyi, hogy az amerikai történelem leghosszabb kormányzati leállásának véget vetve Donald Trump elnök ideiglenes megállapodást kötött a Kongresszusban többséget alkotó demokratákkal arról, hogy három hétre feloldja a zárlatot, anélkül, hogy megkapta volna az egész konfliktust kiváltó 5 milliárd dollárt a mexikói-amerikai határra tervezett fal/kerítés felépítésére. (Ebben a cikkben elemeztük, hogy még Trump meggyőződésesen bevándorlásellenes, de józan támogatói is pontosan tudják és nyíltan beszélnek arról, hogy a fal igazából nem oldana meg semmilyen problémát, például azért, mert az illegális bevándorlók döntő többsége egyszerűen nem a zöldhatáron át érkezik Amerikába.)

Coulter a maga módján kétségkívül következetes: az első pillanattól fogva arról beszélt, hogy Trump legfontosabb és legkonkrétabb kampányígérete a Fal felépítése, majd olyan módon is elkezdte számonkérni azt, hogy egy ideig minden nap kitwitelte, hogy hány kilométer épült meg belőle. Az ismétléses poénok kedvelőinek a kevéért mondom, hogy minden nap egy nullát posztolt ki.

A Bálvánnyal való szakítása nem egy pillanat alatt történt múlt pénteken. Két nappal korábban, egy, a saját weboldalán közölt publicisztikában már minden rakétáját kilőtte Trumpra, akit az egész írásban válogatott sértésekkel hangemberezett, amiért akkor sem kezdte el felépíteni a falat, amikor még a republikánusok uralták a parlament mindkét házát. Hogy igazán fájon a sértés, a saját magát mindig a legjobb megoldóemberként jellemző Trumphoz képest magát a Sátánt, Obama exelnököt dicsőítette, mint gyakorlatias államférfit:

Ironikus módon Obama a cselekvés embere volt. A New York-i ingatlanmágnás viszont csak szócséplő. De a szavak nem állítják meg a menekültkaravánokat. Senki sem szalad oda egy ilyen menethez lélekszakadva azzal, hogy - VÁRJATOK! ÁLLJ! TRUMP MINDJÁRT TWITELNI FOG! Biztosan vállalkoznál egy 700 mérföldes, veszélyes útra a drogkartellek uralta vidékeken keresztül, ha tudnád, hogy benn van a pakliban, hogy amikor az Egyesült Államok határához érsz, egy Donald Trump-féle twit várjon rád?

A tevékenysége nem kis részét a Twitteren kifejtő Coulternél kevesen parodizálják viccesebben a tevékenysége 90 százalékát a Twitteren kifejtő Trumpot.

Ebben a fenti publicisztikában írta meg Coulter, hogy Trump már hetekkel korábban kikövette őt a Twitteren.

Ahol Coulter legalább akkora mester, mint Trump. Miután például kritizálni kezdte az elnököt, Newt Gringrich, a radikális republikánusok Trumphoz lojális veteránja beleszállt, amire Coulter többek között egy olyan bejegyzéssel vágott vissza, hogy

A NAP TALÁLÓS KÉRDÉSE: Hogyan törheted el Newt Gingrich orrát? (VÁLASZ: Seggberúgod Donald Trumpot.)

A populista, a közösségi médiát ösztönös zsenialitással kezelő Trumpot most éppen az fenyegeti, hogy a legfontosabb támogatói - akik közül Coulter csak az egyik, bár talán a legfontosabb - ennyire hasonlítanak hozzá, így most a saját fegyvereivel lőnek rá.



És ahogy a vagyonát apjától öröklő, munka nélkül milliárdossá lett manhattani ingatlanmágnás Trump teljes természetességgel lépett fel a lakókocsikban élő, munkanélküli fehér vidéki prolik képviselőjeként, úgy a középosztálybeli családba született, magasan iskolázott, a klasszikus republikánus szerzőkön felnőtt, jogász végzettségű Coulter saját magát egy átlagos hangnak titulálja Trump táborából.

A maga módján általában slágfertig Trump láthatólag nem is tud mit kezdeni Coulter - az ő szempontjából nézve - pálfordulásával. Egy vasárnapi interjúban csak arra a riposztra tellett tőle, hogy "hallom, nagyon ellenséges lett velem (...) talán nem hívtam vissza vagy ilyesmi."

Az elnök, ugyancsak vasárnap egy twitben nekiment a kedvenc jobbos hírtévéje, a Fox News két ismert újságírójának, arról értekezve, hogy meglepetésére "még a FAKE NEWS CNN és NBC újságíróinál is kevésbé értik a Falról szóló tárgyalásokat"

Az elnöknek, aki valós politikai bázis híján eddig főként a jobbos sajtóra és a még jobbosabb, alt-right weboldalakra és megmondóemberekre támaszkodott, ha megerősítésre vágyott, minden eddiginél komolyabb krízist jelenthet, ha más, meghatározó arcok is puhányozni kezdik a populista táborból. Márpedig ennek vannak jelei. Ellene fordult már az újjobboldali sztár Mike Cernovich is, miközben a legtöbb támogatója egyelőre arról ír, hogy a demokratákkal való birkózás még nem dőlt el, úgyhogy várjuk ki a végét.