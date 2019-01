Mégis az állami parcellában temetik el Andy Vajnát

A Blikk szerdán helyszíni riporttal jelentkezett a Fiumei Úti Sírkertből, ahol már zajlanak Andy Vajna csütörtöki temetésének előkészületei. Ebből kiderül, hogy a producert mégsem a művészparcellába temetik el Kerényi Imre, Makk Károly és Jancsó Miklós mellett, hanem kormányzati közbenjárásra a 19-es állami parcellában kap helyet.

Bár Vajna temetése nem lesz nyilvános, a lap megjegyzi, hogy csütörtökön a temető nem zár be, csak a 19-es parcellát kerítik el, és őrökkel biztosítják. Csak az léphet be, akinek a neve a listán szerepel. A kormány a múlt héten jelentette be, hogy Vajna állami temetést kap.