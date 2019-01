Megkérdezték Rogánt, mennyi költött a kormány a Soros-ellenes kampányra. A válasz: Soros

Mesterházy Attila MSZP-s parlamenti képviselő írásban kérdezte meg Rogán Antal propagandaminisztert, hogy „mennyit költöttek a Fidesz számára tökéletes ellenségkép megalkotására”. A levélben leírta a kérdés okát is:

„Több svájci napilap hétvégi mellékleteként szolgáló Magazin nevű lapnak az egyik ötletgazda, George Birnbaum elmondta, hogyan alkották meg Arthur Finkelsteinnel közösen a tökéletes ellenségképet a Fidesz számára. Úgy nyilatkozott: kellett egy személy, aki nem csak irányítja a veszélyes külföldi nagytőkét, de meg is testesíti azt – ő lett Soros György, a Magyarországot támadó, és közben a háttérhatalmat irányító tökéletes ellenség.

A Soros elleni hadjárat 2013. augusztus 14-én kezdődött, amikor a kormánypárti Heti Válaszban megjelent egy cikk, amely az állítólag Soros György által irányított civil szervezetek ellen irányult. Ekkor született meg az a kormány és a kormánypárti sajtó által terjesztett összeesküvés-elmélet is, amely szerint Soros Magyarországot támadja. Ezután az állam nekiment az Ökotárs Alapítványnak, számítógépeket foglaltak le, ideiglenesen befagyasztották a svájci- magyar civil alapok kifizetéseit, és hiába nem találtak végül semmit, létrejött »a veszélyes NGO-k« rémképe, amely azóta is kitart. A propaganda folytatását elősegítette 2015-ös migrációs krízis és egy esszé, amelyben Soros György azt vetítette előre, hogy a közeljövőben évente egymillió menekült érkezik majd az Európai Unióba. Ezt nevezte el később a kormánypropaganda Soros-tervnek, és így lett Soros Györgyből a főellenség, aki a Fidesz szerint menekültekkel akarja elárasztani Európát és Magyarországot.”

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára természetesen sorosozással válaszolt, és semmi sem derült ki arról, hogy mennyit költött a kormány a Soros-ellenes kampányra:

„Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy Soros György terveit nem a kormány alkotta, hanem a milliárdos. Amint az köztudott, ő is tervnek nevezi azt a javaslatcsomagot, amelyet több részletben hozott nyilvánosságra az elmúlt években. Többek között azt javasolta, hogy Európa fogadjon be évi egymillió bevándorlót, és minden érkező számára biztosítson 9 millió forintnak megfelelő támogatást az első két évben. Ennek forrásait szerinte kötvénykibocsátással is lehetne fedezni. Szintén egyértelműen érvel a bevándorlók szétosztását célzó eljárások mellett, miközben kijelenti, hogy a nemzeti határok akadályt jelentenek a terv végrehajtásában. Ezen javaslatok egy irányba mutatnak, a cél a nyílt társadalom kialakítása, a migráció pedig egy ezt elősegítő folyamat.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az uniós intézmények elkezdték gyakorlatba ültetni a bevándorlást állandósító javaslatokat, mindezt többségi társadalmi támogatás nélkül. Az Európai Parlament (az Ön pártjának támogatása mellett) megszavazta a kötelező betelepítéseket, nemrég pedig arról döntött, hogy drasztikusan megemelné a bevándorlást támogató szervezetek pénzügyi támogatását. A migránsvízum bevezetéséről is döntöttek, amely további milliók számára jelentene meghívást.

A fent említett javaslatok, megnyilvánulások és szavazások nyilvánosak, a források bárki számára elérhetőek. Sajnáljuk, hogy Önök négy év elteltével is arra törekednek, hogy ezeket letagadják, és félrevezessék a magyar állampolgárokat. Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy erről az ellenzéki politikáról a magyarok tavaly áprilisban világosan elmondták a véleményüket.”