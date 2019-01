A Maduróhoz hű erők külföldi újságírókat tartóztattak le Venezuelában

Egy időre nyoma veszett Venezuelában a spanyol EFE hírügynökség egy kolumbiai munkatársának. Mint később kiderült, az eltűnt riportert a Nicolás Maduróhoz hűséges hatóságok tartóztatták le a hírügynökség két másik munkatársával együtt.

A hatóságok két francia újságírót is őrizetbe vettek, két chileit pedig kitoloncoltak az országból.

A kolumbiai külügyminiszter, Carlos Holmes Trujillo elmondása szerint országa figyelemmel kíséri a letartóztatott Leonardo Munozzal kapcsolatos fejleményeket. Az EFE értesülései szerint fotóriporterüket a katonai elhárítás főparancsnokságán tartják fogva. Két másik munkatársukat a venezuelai hírszerzés vette őrizetbe.

Az AFP francia hírügynökség diplomáciai forrásokra hivatkozó jelentése szerint Pierre Caillét és Baptiste des Monstiers-t, a francia TMC televíziócsatorna két riporterét kedden vették őrizetbe a venezuelai fővárosban, amikor az elnöki palotát filmezték. Rolando Rdoríguez, a legnagyobb venezuelai sajtószakszervezet vezetője szerint őrizetbe vételük óta róluk se tudni semmit.

Rodriguez tájékoztatott a két chilei újságíró kitoloncolásáról is. Ezt Maduróék azzal indokolták, hogy az újságírók megsértették a beutazási szabályokat, nem kértek engedélyt a munkavégzésükhöz.

Venezuelában a múlt szerdán az ellenzéki törvényhozás elnöke az ország legitim, átmeneti elnökének nyilvánította magát. Elnökségét az Egyesült Államok mellett a legtöbb latin-amerikai ország is elismerte, és már az EU is hajlik erre. (Via MTI)