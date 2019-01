Nem adja le a köztévé Hadházy Ákos közérdekű közleményét az aláírásgyűjtéséről

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő közérdekű közleményt kívánt elhelyezni a közszolgálati televízió műsoraiban az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért indított aláírásgyűjtéséről. Nem jött össze neki, mert Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója résen volt.

Dobos levelében azzal indokolta a visszautasítást, hogy szerinte nem is közérdekű információ az, hogy aláírásgyűjtés zajlik az uniós ügyészséghez való csatlakozásról, Hadházy valójában "tartalmát tekintve a nézőre kíván politikai kérdésben - többek között a kormányzat bírálatával - hatást gyakorolni". Dobos emellett azt is állítja, hogy Hadházy közleménye személyiségi jogot is sértett.

"Dobos úr tehát önhatalmúlag úgy találta, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás vagy a kimaradás az együttműködésből nem közérdekű. Arra azért emlékezzünk, hogy Brüsszel megállítása, a migránsokkal riogatás vagy Soros György folyamatos emlegetése ezek szerint közérdekű volt, egyáltalán nem politikai kérdésben kívánt hatást gyakorolni a nézőre" - írta erről Facebook-oldalán Hadházy.

Hadházy teljes terjedelmében nyilvánosságra hozta Dobos Menyhért levelét. Így azt a részt is, amiben Dobos azt fejtegeti, hogy Hadházy "szerkesztői befolyást" akart gyakorolni azzal, hogy meghatározta, mikor és melyik csatornákon sugározzák közérdekű közleményét. Pedig a levélben maga is elismeri, hogy a közérdekű közlemény, társadalmi célú reklám megrendelője meghatározhatja a hirdetés közzétételének időpontját.