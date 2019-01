Varga Mihály: Emberi tényező miatt késtek a nyugdíjak januárban

Mesterházy Attila MSZP-s parlamenti képviselő azzal a címmel tett fel írásbeli kérdést Varga Mihály pénzügyminiszternek, hogy: „Igaz-e, hogy az ön által indított vizsgálat eredményeképp leváltották a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság szakmai igazgatóhelyettesét?”

Varga azt felelte: ő és a Magyar Államkincstár elnöke is elrendelt egy vizsgálatot, miután a januári nyugdíjat csak késéssel utalták el, és végül a kincstár vizsgálata miatt került sor „a kérdésében jelzett személyi intézkedésre”.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter előadást tart a Magyar Közgazdasági Társaság 55. közgazdász-vándorgyűlésén Egerben 2017. szeptember 9-én. Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Mindkét vizsgálat szerint emberi tényezőkre visszavezethető hiba okozta a technikai problémát – írja a HVG. Varga Mihály azt mondta, intézkedtek, hogy legyen erősebb a nyugdíjfolyósítás kontrollja, és ügyeleti rendszert is létrehoznak, hogy ilyen többször ne fordulhasson elő.

Varga azt is állította, hogy egy komplex nyugdíj-biztosítási rendszer felállítása is folyamatban van, illetve a kincstári számlavezető rendszert is megújítják. (HVG)