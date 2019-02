Összetört az üvegplafon, végre az NFL-ben is van férfi vezérszurkoló

Quinton Peron, a Rams vezérszurkolója. Fotó: Harry How/AFP

Mindig némi nehézséget okozott nekem az amerikai cheerleader kifejezés magyarítása. Ez szó szerint vezérszurkolót jelent, de míg a vezérszurkoló az európai lelátokón jellemzően egy agresszív, részeg, többnyire félmeztelen, ápolatlan kigyúrt fickót jelent, az Egyesült Államokban akrobatikus trükköket bemutató miniszoknyás, hasvillantó lánycsapatot. Az idei Super Bowlon viszont a Los Angeles Rams cheerleadercsapatának két tagja végre áttöri az üvegplafont: Quinton Peron és Napolean Jinnies személyében két férfi vezérszurkolójuk is lesz! Rég arattak ekkora győzelmet férfiak a nemi esélyegyenlőségért folytatott harcban, legutóbb talán akkor, amikor Hagyó Miklós lett a Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöke.

A küzdelem egy ideje már eldőlni látszott, a gimnáziumi és egyetemi sportéletnek már régóta részei a férfi vezérszurkolók. Az NFL, amilyen retrográd, konzervatív intézmény, eddig ellenállt, férfiak eddig csak speciális szerepben, általában kaszkadőröket is zavarbaejtő mutatványokkal juthattak csak szóhoz egy-két csapat szurkolócsapatában. A Los Angeles Rams szurkolócsoportjában viszont most a hagyományosan a forrónadrágos-miniszoknyás nőknek fenntartott táncos szerepében léphet pályára Peron és Jinnies, akik amúgy profi táncosok.

Keely Fimbres, a Rams szurkolócsapatának főnöke azt mondta, Peron és Jinnies "rendkívül tehetségesek és fenomenális táncosok", így "semmi oka nem volt hezitálni", amikor felvette őket.

A Rams amúgy is úttörő csapatnak számít az NFL-ben, 1946-ban ők szerződtettek elsőként afroamerikai játékost a ligában, és 2014-ben ők draftoltak először nyiltan meleg egyetemi focistát is. (Via The Guardian)