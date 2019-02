Saras esőre figyelmeztet az OMSZ

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a hétvégén nagy mennyiségű szaharai por érkezik Magyarországra, amit a szintén a hétvégére várható eső majd jól ki is mos. Ez akár

saras esőt is okozhat majd.

Az ilyen por, ha hóval társul, akár pirosra is színezheti a hópelyheket.

Ha csapadék nélkül jön a por, akkor is összekoszolhatja a szabadban álló autókat, és ha valaki ilyenkor a szabadban tereget, akár a ruhákon is látszódhat. Láthatunk akár narancssárga naplementét is a por miatt.

A hétvégére egyébként szokatlanul meleg időt ígér a meteorológia, szombaton akár 15 fok is lehet, amivel hőmérsékleti rekordok dőlhetnek meg. (Index)