Venezuela átmeneti elnöke szerint rendőrök fenyegetik a családját

Juan Guaidó (középen), a neje, Fabiana (b) és 20 hónapos gyermekük. Venezuela átmeneti elnöke szerint a Maduro elnökhöz hű különleges erők a családját fenyegetik. Fotó: Lokman Ilhan/Anadolu Agency

A családját fenyegetik az ország tavaly vitatott körülmények között, az ellenzéki jelöltek kizárásával és bebörtönzésével zajló választáson újraválasztott diktatórikus vezetőjéhez, Nicolás Maduróhóz hű hatóságok, állította csütörtökön a venezuelai Központi Egyetemen tartott beszédében Juan Guaidó, a demokratikusan választott, ellenzéki többségű törvényhozás magát az ország átmeneti elnökének kikiáltó vezetője.

Guaidó a múlt héten jelentette be, hogy átveszi a hatalmat, a lépését az Egyesült Államok és több latin-amerikai ország azonnal elismerte. Maduro viszont, aki Kína és Oroszország támogatását is élvezi, nem volt hajlandó átengedni a hatalmat.

"Pont most különleges erők voltak az otthonomnál Fabiana után érdeklődve" - mondta beszédében Guaidó. "A diktatúra azt hiszi, hogy meg tud minket félemlíteni. Azelőtt értesültem erről, hogy a pódiumra léptem volna. Mégsem ezzel kezdtem, hanem a terveimet mutattam be a venezuelaiaknak" - mondta. Azt azért hozzátette, hogy a hatóságokat fogja felelőssé tenni, ha bármilyen fenyegetés éri 20 hónapos gyermekét.

Guaidó beszédében amúgy a közszolgáltatások újraindítását, a humanitárius válság kezelését, a gazdaság legsérülékenyebb szektorainak támogatását és az ország olajtermelésének újbóli felfuttatását ígérte. Venezuela rendelkezik a világon a legnagyobb, igazolt olajtartalékokkal, az ország mégis pénzügyi válságba jutott Maduro és elődje, Hugo Chávez értelmetlen gazdaságpolitikája miatt.

Guaidó beszédében szombatra újra tömegdemonstrációra hívta a venezuelaiakat, majd arra kérte az országban állomásozó diplomatákat, hogy csatlakozzanak hozzá és segítsenek megvédeni a lakását. Maduro támogatóinak, Kínának és Oroszországnak is üzent, mondván mindkét országnak valójában érdekében állna Maduro leváltása, mert az stabilizálhatná az országot, amely rengeteg pénzzel tartozik mindkét országnak. Egyben ígéretet tett rá, hogy ő maga felelősen fog eljárni az ország hitelezőivel szemben. Azt is állította, hogy titkos egyeztetéseket folytat a hadsereggel, amely egyelőre nem pártolt el Madurótól. (Via BBC)