Éveken át ingyenesen hozzá lehetett jutni, majd decemberben évi százmillió forintra ment fel egy gyógyszer ára az Egyesült Államokban

A Reuters számolt be arról, hogy Bernie Sanders szenátor és potenciális elnökjelölt levélben fordult a Catalyst Pharmaceuticals nevű gyógyszergyártóhoz, hogy megérdeklődje, hogyan fordulhatott elő, hogy évi 375 ezer dollárba (közel 105 millió forintba) kerül náluk egy gyógyszer, ami éveken át ingyenesen volt hozzáférhető a páciensek számára.

A Firdapse nevű gyógyszert az izomgyengeséget okozó autoimmun betegségtől, az Eaton-Lambert-szindrómától szenvedők kapják. A betegség becslések szerint 100 ezer embert érint az Egyesült Államokban.

A demokraták balszárnyához tartozó Sanders levelének van a konkrét betegség kezelésén túlmutató jelentősége is: az amerikai politikai életben egyre hangosabb vélekedések szerint ugyanis rendkívül elszabadult egyes gyógyszerek árazása, és ezt a témát Donald Trump kormánya is kiemelten tervezi kezelni.

Az idei évben mind a demokrata többségű képviselőház, mind a republikánus többségű szenátus tervez meghallgatásokat a gyógyszerárak emelkedése miatt. Sanders hétfői keltezésű levelében azt kérte a Catalyst-tól, hogy magyarázzák el neki a pénzügyi és nem gazdasági indokokat, melyek a döntés mögött álltak, hogy a gyártó évi 375 ezer dollárban lőtte be a gyógyszer árát. Sanders arra is kíváncsi volt, hogy a gyártó tudomása szerint az áremelkedés következtében hány ember fog szenvedni vagy meghalni, illetve arra is rákérdezett, hogy a vállalat mennyit fizet a gyógyszer előállításáért.

A Catalyst nem kívánt reagálni Sanders levelére, de a vállalat részvényei 8 százalékot estek.

A Firdapse áremelése azért különleges eset még a gyógyszeriparon belül is, mert a betegek éveken át hozzájuthattak ingyen is a gyógyszerhez, amit egy apró cég, a Jacobus Pharmaceuticals terjesztett az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet (FDA) által futtatott programban.

A program lényege, hogy ritka betegségekben szenvedő páciensek hozzáférjenek kísérleti gyógyszerekhez a klinikai kísérletek idején, akkor, ha az adott gyógyszernek nincs elérhető alternatívája.

Tavaly novemberben azonban a floridiai Catalyst megkapta az FDA-tól a szükséges engedélyeket a Firdapse terjesztésére, és mellé exkluzív kereskedelmi jogokat is évekre előre. A ritka betegségek gyógyszereinek kifejlesztésében és árusításában utazó cég még 2012-ben vásárolta fel a gyógyszer receptjét.

Decemberben pedig bejelentették, hogy az árat évi 375 ezer dollárban, azaz 104 millió forintban állapítják meg. Sanders szerint ez a döntés nemcsak látványos kifosztása az amerikai adófizetőknek, de egyben erkölcstelen kizsákmányolása is azoknak az embereknek, akiknek szüksége van erre a gyógyszerre.

A képviselőház illetékes bizottságának vezetője, Elijah Cummings januárban arról beszélt, hogy összesen 12 gyógyszergyártótól kértek be részletes információkat arról, hogy mi alapján alakítják a termékeik árát. (Reuters)