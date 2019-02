Élőhalott alvóügynökökkel áraszthatta el Európát az ISIS

Jürgen Stock, az Interpol főtitkára nemrég ISIS 2.0-ának nevezte őket. A Guadriannek 2018 decemberében adott interjújában beszélt arról, hogy újabb terrorhullámra számítanak Európa-szerte, miután egyre több olyan dzsihadista szabadulhat büntetéséből, akiket nem konkrét terrorcselekmények, hanem általánosabban a terrorizmus támogatásáért ítéltek el, ilyen esetekben csak rövidebb, két-három éves büntetésekre. Emellett az ISIS szíriai területi veszteségei miatt megkezdődött az elmúlt években a szír hadszíntéren harcoló európai dzsihadisták visszaáramlása is.

A Daily Beast friss cikkében egy Szíriában a kurdok fogságába esett dzsihadista, a tunéziai Abdel Kadr is megerősítette a titkosszolgálatok aggályait. Kadr, aki 2008-ban érkezett Európába, ahol egy német nővel összeházasodva legalizálta státusát, a török-görög útvonalon dolgozó embercsempészből lett az ISIS katonája. Németországot 2014-ben hagyta el, eredetileg csak humanitárius segélyt fuvarozott a polgárháború dúlta országba, de idővel csatlakozott a terroristákhoz.

A Beast szerint úgy tűnik, hogy magas szintű hozzáférése volt az ISIS titkaihoz, mi több, főnökei arra is megpróbálták rávenni, hogy régi hálózatát feltámasztva segítsen Európába csempészni terroristákat. Ezt állítása szerint ilyen-olyan okokból visszautasította.

Kadr, akit az Erőszakos Extrémizmus Kutatásának Nemzetközi Központja (ICSVE) munkatársai 17 másik, a szíriai kurd milícia, a YPG fogságába esett ISIS-essel együtt faggatott, rendkívül aggasztó részleteket osztott meg az ISIS stratégiájáról és jövőbeni terveiről.

Így például azt, hogy az ISIS az Európába visszaküldött embereiről előbb elterjeszti, hogy harcban elestek, és csak ezután hónapokkal csempészik vissza őket Európába. De azt is megosztotta, hogy az ilyen "élőhalottak" között sokan csak áttértek az iszlámra, egyébként fehér európaiak. Ők sokkal könnyebben juthatnak át a biztonsági ellenőrzéseken, amiken egy arabnak tűnő, pláne arab ember fennakadhatna. Kadr ilyen fehér dzsihadistaként jellemezte német barátját, egy bizonyos Dominicet, akinek a halálhírét amúgy szintén terjesztette már az ISIS, de Kadr állítja, hogy életben van.

"Ezer partizánunk van Európában. A nagy tervük, hogy több száz, a világ minden részéről érkezett menekültet is megtérítsenek" - mondta. És azt is vázolta, hogy mielőtt Európába küldik az alvó ügynököket, Törökországban még át is alakítják külsejüket, akár műtéti úton is. Törökország szerinte amúgy is fontos bázis. Kadr szerint a jövőbeni terroristák egy részét ide, Törökország déli üdülővárosaiba irányítják, ahol előbb rengeteg fényképet kell készíteniük magukról, hogy hitelesen tudják állítani, csak nyaralni voltak. Majd rövid kiképzést kapnak, mielőtt a hatóságok gyanúját így kijátszva visszaküldik őket európai otthonaikba. (Via The Daily Beast)