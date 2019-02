Trump elnökavató báljának pénzügyei iránt érdeklődnek az amerikai hatóságok

Donald Trump és neje, Melania táncolnak Trump egyik beiktatási bálján 2017. január 20-án. Fotó: Kevin Dietsch/dpa Picture-Alliance/AFP

Újra komor fellegek gyülekeznek Donald Trump feje körül, a manhattani szövetségi ügyészség iratokat kért be az amerikai elnök beiktatási bizottságától, a szervezettől, amely Donald Trump elnökválasztási győzelme után az elnök beiktatását ünneplő bálokat szervezte, és jegyeket osztogatott a hivatalos avatási ünnepségre. A hatóságok bekérték a támogatók és a vendégek listáját; a vendégeknek adott juttatások listáját, beleértve azoknak a listáját, akik ingyenjegyet kaptak, vagy a frissen beiktatott elnökkel fényképezkedhettek. De kíváncsiak arra is, hogy milyen kereskedőkkel kötöttek szerződéseket.

Emellett arra is kíváncsiak, hogy nem adott-e véletlenül támogatást a bizottságnak külföldi magán- vagy jogi személy, ez ugyanis a vonatkozó amerikai törvények alapján illegálisnak számít, ha pedig a bizottság tudomásával fogadtak be ilyen támogatásokat, az már bűncselekménynek is.

A New York Times beszámolója szerint az iratok bekéréséből még nem következik, hogy az ügyészek bármilyen bűncselekménnyel gyanúsítanák a bizottságot, azokat egyelőre csak kérésük igazolásaként sorolták fel kérelmükben. A beadványt ismerők szerint ugyanakkor az ügyészeket igenis a pénzmosás és választási csalás eshetősége érdekli.

A beiktatási bizottság a lap tudomása szerint már megosztotta a támogatói listáját a hatóságokkal, az ügyészek most azt vizsgálják, hogy a lista teljes és pontos-e. Amennyiben valaki lemaradt volna a rendelkezésükre bocsátott listákról, azt külön is megvizsgálnák.

De egyelőre ennyi, a beiktatási bizottság egyik tagját se nevezték meg az eddigi beadványokban, így annak elnökét, Trump közeli barátját, Thomas J. Barrackot sem, akinek a bizottságban közeli tanácsadója volt az a Rick Gates, aki az időközben már elítélt Paul Manafort, Trump egykori kampányfőnökének helyettese volt. Gates egy másik eljárásban már bűnösnek vallotta magát, és közel egy éve együttműködik a nyomozókkal.

Trump beiktatási bizottságának ügyeit amúgy nem az elnök és kampánystábja után az oroszokkal való összejátszás ügyében vizsgálódó különleges ügyész, Robert S. Mueller stábja vizsgálja, hanem az a manhattani szövetségi ügyészség, amelynek Muellerék már átpasszolták Michael D. Cohen, Trump egykori bizalmasának ügyeit. Ez a vizsgálat a Cohen elleni nyomozás eredménye. (Via The New York Times)