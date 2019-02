A pápa elismerte, hogy legalább egy esetben szexrabszolgaként tartottak apácákat papok

A BBC szerint ez az első alkalom, hogy a pápa elismerte az apácák szexuális zaklatását. Mint mondta, az egyház rendezni igyekszik az ügyet, de ez "még folyamatban van".

A pápa történelmi jelentőségű közel-keleti körútján nyilatkozott az apácák ellen a papok által elkövetett bűnökről. Beismerte, hogy papok és püspökök zaklatták az apácákat, de azt is hozzátette, hogy az egyház tud a történtekről és "dolgozik az ügyön". Ekkor említette meg azt is, hogy az egyik rendet azért kellett feloszlatni a XVI. Benedek pápának, mert még az alapítója is szexrabszolgaságra kényszerítette a belépőket.

A Vatikán szóvivője, Alessandro Gisotti később a CBS kérdésére csak annyit árult el, hogy egy franciaországi rendre utalt a pápa.

Ferenc pápa szerint az apácák zaklatása jelenidejű probléma, bár szerinte az elsősorban csak "bizonyos, jellemzően új alapítású" rendekre volt jellemző.

Az egyházon belüli szexuális zaklatások ügyében egy ideje már forrt a botrány. Tavaly novemberben a katolikus apácarendek világszervezete közleményben ítélte el "a hallgatás és titkolózás kultúráját", amely megakadályozza az áldozatokat abban, hogy a nyilvánosság elé álljanak. Pár napja pedig a Vatikán hivatalos női magazinja, a Women Church World is elítélte a zaklatásokat, és még azt is megemlítette, hogy néhány esetben még abortuszra is kötelezték a papoktól teherbe esett apácákat. (Via BBC)