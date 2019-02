Brit tudósok: Nem igaz, hogy sörre bor bármikor

„Sörre bor, bármikor. Borra sör, meggyötör” - tartja a mondás, amit minden magyar tud már az első nagy középiskolai berúgások idején is. A népi bölcsesség nem magyar sajátosság, angolul is létezik (beer before wine and you’ll feel fine; wine before beer and you’ll feel queer), egy brit-német kutatócsoport pedig most végre nekiállt kideríteni, hogy mennyi az igazságtartalma. Essünk túl a nehezén:



SEMMI.

A kísérlet részeként a 19-40 év közötti önkéntes kísérleti nyulak előbb egy egyforma, de a saját energiabevitelük igényeihez igazított étkezést fogyasztottak el, majd három csoportba osztották őket.

Az első csoport előbb két és fél korsó sört majd négy nagy pohár fehér bort ivott.



A második csoport ugyanezt, csak fordítva.



A harmadik csoport pedig felváltva vagy csak sört, vagy csak bort.



Arra a kísérlet irányítói figyeltek, hogy mindenkinek ugyanannyi legyen a véralkoholszintje, egészen pontosan 0,11%. Lefekvés előtt mindenki kapott egy pohár vizet - természetesen ezt is a testsúlytól függő méretben -, majd egy orvosi felügyelet alatt töltött éjszaka után jöhetett a lénywg.

A tudósok mindenkit megkérdeztek, hogy érzi magát, és pontozniuk is kellett a saját másnaposságuk borzalmasságát, tehát hogy ki mennyire szomjas, fáradt, kinek mennyire fák a feje és a gyomra, mennyire szédül, mennyire ver a szíve és mennyir nincs étvágya.

Egy héttel később mindenkinek meg kellett ismételnie a kísérletet, csak pont fordítva, mint az előző körben. Az American Journal of Clinical Nutritionben publikált eredmények szerint

teljesen mindegy, mit iszol előbb. Ugyanolyan rossz lesz a másnap.

A tudósok ugyanakkor megjegyezték, hogy a kísérlet csak a sört hasonlította össze a fehér borral, a vörös bor és a tömények hatásának elemzése további kutatást igényel. Ez azért is fontos lenne, mert vannakk utatások, amelyek azt mutatták, hogy ezektől még rosszabb a másnap. (Guardian)