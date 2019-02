A New Hampshire-i legfelső bíróság helyben hagyta a mellet villantó nők elleni ítéletet

Az amerikai New Hampshire államban tilos a nyilvános meztelenkedés, de míg a férfiaknak nem kell eltakarniuk a mellüket, a nőknek igen. A gyakorlat ellen itt és a világ más részein is nők ezrei tiltakoznak, mivel szerintük az ilyen szabályok nemi alapon hátrányosan megkülönböztetik őket, hiszen míg a férfiak jógázhatnak, futhatnak, úszhatnak, füvet nyírhatnak, vagy akármit tehetnek meztelen felsőtesttel, a nőknek valamivel el kell takarniuk a melleiket.

A New Hampshire-i legfelső bíróság most egy ilyen ügyben ítélt, és helyben hagyta a nők ilyen megkülönböztetése ellen tüntető Free The Nipple mozgalom aktivistái ellen hozott ítéletet.

2016-ban a New Hampshire-i Laconia város egyik tóparti strandján félmeztelenül jógázott az akkor 27 éves Ginger Pierro. Ekkor rendőrök mentek oda hozzá, és azt mondták, több jelentést is kaptak a meztelenkedése miatt, és többször kérték, vegyen fel valamit a felsőtestére. A nő ezt megtagadta, ezért letartóztatták.

3 nappal később a Free The Nipple mozgalom két aktivistája, egy 58 és egy 27 éves nő szintén csupasz mellekkel mutatkoztak ugyanazon a strandon, szolidaritásból, de őket is letartóztatták. Mindhárman 127 dolláros bírságot kaptak, de ezt mindhármuknál felfüggesztették, jó magaviselet miatt.

A nők azonban nem akarták annyiban hagyni a dolgot, az ügyet a legfelső bíróságig vitték, mondván, a szabály, ami alapján megbüntették őket, a nők hátrányos megkülönböztetésén alapul. De a bíróság nem így látta (igaz, csak 3-2-es szavazataránnyal döntöttek így), ezért helyben hagyták a korábbi hatósági döntést. (New York Times)