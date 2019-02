Összeesett a nyúl egy New York-i futóversenyen

Kemoy Campbell (balra) a brit olimpiai bajnokkal, Mo Farah-val a riói olimpia 5000 méteres előfutamában. Fotó: PEDRO UGARTE/AFP

Kórházba kellett szállítani a futópályáról Kemoy Campbell jamaicai hosszútávfutót. Campbell a New York-i Millrose Games háromezer méteres versenyszámában nyúlként indult, vagyis ő diktálta a verseny elején a tempót. A hatodik körben, nagyjából ezer méter megtétele után azonban lezuhant a megdöntött pályáról, oda, ahol párhuzamosan a férfi súlylökők diadala zajlott.

A közönség ugyan a verseny leállítását követelte, de az tovább folyhatott, miközben előbb a pályamunkások próbálták újraéleszteni Campbellt, majd megérkeztek a mentősök is, akik végül automata defibrillátorral élesztették fel. Ezután hordágyra rakták a mozgásképtelennek tűnő atlétát, akit egy közeli kórházba szállítottak.

Egy szemtanú szerint ekkor már volt pulzusa és lélegzett is, de még mindig eszméletlen volt. Kórházi források szerint állapota azóta stabilizálódott, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg.

Campbell a riói olimpián 5000 méteren indult, őt tartják Jamaica első, világszinten is versenyképes hosszútávfutójának - a jamaicai atléták inkább rövidtávfutóként sikeresek. (Via The Guardian, BBC)