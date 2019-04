Képezz hevijúzer szupernagyit!

Az utóbbi években azt láttuk, hogy a digitális felzárkóztatást célzó kezdeményezésekben elsősorban a tárgy- és termékorientált megközelítés terjedt el, ugyanakkor mára már világossá vált, hogy az eszközök biztosítása csak az első, általában könnyebbik lépés, melyet követnie kell a lemaradás megszüntetéséhez elengedhetetlen digitális tudásátadásnak.

Ezt a megközelítést képviseli Magyarország legnagyobb telekommunikációs szolgáltatója oly módon, hogy a jellemzően offline nagyszülőket és az online unokákat kapcsolja össze, hiszen ezek a generációk nem csupán biológiai korukat tekintve állnak a skála két szélén, hanem digitális érettségben is.

A helyzet persze nem annyira rossz, mint azt elsőre gondolnánk: a Telekom megbízásából készült reprezentatív kutatásból kiderül, hogy a 65 év felettiek 35%-a naponta, 9%-a hetente, további 9% pedig ritkábban ugyan, de szintén rendszeresen netre megy. Leggyakrabban híreket olvasnak (74%) és elektronikusan leveleznek (67%). A közösségi médiában már csak minden második idősebb felhasználó kalandozgat, még kevesebben néznek online videókat (40%) vagy intéznek ügyet a neten (37%), esetleg chatelnek (32%). Erős a lemaradás játékfronton: erre a megkérdezettek negyede használja a gépet, az internetes vásárlás pedig végképp elvétve jellemző ebben a korosztályban (14%).

A felmérésből az is kiderül, hogy az idősebb generáció úgy érzi: internet nélkül ma már egyre nehezebb boldogulni. A világháló nem csupán a kapcsolattartást könnyíti meg, hanem új kapukat is kitár – ezekkel a lehetőségekkel a válaszadók 70%-a szeretne hangsúlyosabban élni. A Telekom “LEGYÉLTEIS! Most generációs” kezdeményezése révén – amely márciusban tesztüzemben indul – onnan jön a segítség, ahonnan a kutatás tanulsága szerint a szépkorúak a legjobban várják: a digitális professzoroknak tartott unokáktól.

A program először öt budapesti intézményben indul el: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Számítástechnikai Szakgimnáziuma, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnázium, Kosztolányi Dezső Gimnázium, Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium. A csatlakozó intézmények középiskolásai olyan digitális megoldásokkal ismertetik meg nyugdíjas tanítványaikat, amelyek könnyebbé teszik azok mindennapjait, erősítik szellemi-mentális frissességüket, közben pedig a családi és társas kötelékek is szilárdulnak. Mindezt ráadásul az iskolai közösségi szolgálat keretében, az érettségihez szükséges önkénteskedés részeként tehetik meg a gyerekek, akiknek oktatói tevékenységére erős az igény: a közös tanulás, fejlődés lehetőségét a felmérés tanúsága szerint még a 80 év felettiek is örömmel fogadták.

A programot egy idősebbeket és fiatalabbakat összehozó játék egészíti ki. A vegyes korösszetételű csapatok digitális akadályfutóversenyének állomásain netes ismereteiket is bővíthetik és elmélyíthetik a versenyzők.

További részletek itt!