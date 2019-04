Trump Fehér Házában úgy osztogatják a titkos hozzáférést, mint egyszeri fideszes polgármester a mikuláscsomagot

"Legyek bár kicsi, kész vagyok harcolni és kiállni az igazamért" - mondta a New York Times beszámolója szerint az amerikai képviselőház illetékes bizottságának (Committee on Oversight and Reform) Tricia Newbold, az amerikai Elnöki Hivatal párton kívüli karrierbürokratája. Newbold törpe termetű, és ennek még lesz jelentősége a történetben. Ahogy annak is, hogy pontosan hol dolgozik.

Tricia Newbold, a Fehér Ház átvilágítási osztályának karrierbürokratája. Newbold a képviselőház illetékes bizottsága előtt beszélt arról, hogy Trump kormánya 25 olyan személynek is titkos hozzáférést adott, aki az ő átvilágításukon fennakadt.

Newbold az Elnöki Hivatal átvilágítási osztályán dolgozik, immár 19 éve. Karrierjét még Bill Clinton Fehér Házában kezdte, de szolgált már republikánus elnök, George W. Bush alatt is - ez az Elnöki Hivatalban nem ritka jelenség, a politikai kinevezettek ott csak a munkaerő kisebbik részét teszik ki, a dolgozók többsége pártfüggetlen karrierbürokrata. Newbold például olyan, aki még Trump kormányának első évében, 2017 májusában is a "felülmúlja a várakozásokat" értékelést kapta teljesítménye elbírálásakor.

2019. februárjában mégis két hét fizetés nélküli szabadsággal büntette feljebbvalója. Addigra Newbold már az egyenlő bánásmód hatóságnál is feljelentette munkáltatóját, mert egykori főnöke, Carl Kline 2018 januárjában direkt olyan magas polcokra helyezte az átvilágítási osztály fontos aktáit, amiket Newbold segítség nélkül már nem érhetett el. Bár Newbold azonnal jelezte panaszát, a helyzetet csak két hónap múlva orvosolták. Átmenetileg, mert Newbold elmondása szerint Kline ezután 2018 tavaszán, majd októberében újra úgy rendezte át az irodát, hogy Newbold ne érhesse el az aktákat.

Newbold szerint főnöke, a politikai kinevezett Kline bosszúból csinálta ezt, mert kifogásolni merte a Trump elnöksége alatt kialakult átvilágítási gyakorlatot. Newbold összesítése szerint ugyanis az elmúlt bő két évben főnökei 25, az elnök környezetében dolgozó személynek, köztük legalább két belső körös tanácsadójának adtak ki akár a legszigorúbban titkos (TS-SCI) minősítésű iratokhoz hozzáférést adó átvilágítási papírokat, hogy azt az átvilágítási osztály karrierbürokratái nemzetbiztonsági okokból megtagadták volna.

Newbold szerint az általa bírált esetekben gyanús külföldi kapcsolatok, másik ország iránti elkötelezettség, pénzügyi kockázatok, bűnügyekben való érintettség és droghasználat miatt tagadták meg a hozzáférést. Azt ugyan Newbold is megjegyzi, hogy az elnöknek jogában áll még ajánlásaikkal szemben is hozzáférést adni államtitkokhoz, de szerinte hivatalának ezekben az esetekben is jegyeznie és jeleznie kell a kockázatokat. Newbold szerint a vitatott esetekben ez nem történt meg, az egyik belső körös tanácsadó elutasító végzését Kline csupán annyival bírálta felül, hogy a kifogásoltak mind a fehér házi alkalmazása előtti időszakra voltak jellemzők.

Ezek nem jelentéktelen problémák. A legszigorúbban minősített adatok kódjában - TS-SCI - az SCI rövidítés a Sensitive Compartmented Information azokra a titkokra utal, amiket egyben nagyon kevesek láthatnak. A kifejezés "érzékeny, szakaszolt értesülést" jelent, amiből a szakaszolás lényegében az információ szétdarabolását jelenti, aminek az a lényege, hogy egyben ne is lehessen hozzáférhető, egészében ne lehessen kiszivárogtatható.

Newbold március 23-i, kilenc órán át tartó meghallgatásán az is kiderült, hogy Trump Fehér Házában rendkívül engedékenyen osztogattak ideiglenes TS-SCI minősítéseket az elnök még átvilágítatlan munkatársainak, akik olykor hónapokig gyakorlatilag átvilágítás nélkül férhettek hozzá az Egyesült Államok legféltettebb titkaihoz.

Például az a belső körös tanácsadó is, akire a bizottság meghallgatásán csak mint "Magas Rangú Fehér Házi Tisztviselő 1"-ként hivatkoznak. Vele szemben Newbold és beosztottjai több olyan tényezőt is feltártak, amely alapján elutasították a hozzáférését az államtitkokhoz. Megállapításaik szerint a tisztviselőt külföldi hatalmak befolyásolhatják, kockázati tényezőt jelentenek az elnöki hivatalon túli üzleti ügyei és még a viselkedésével kapcsolatban is kifogásaik voltak. Kline ezt a bírálatot vetette el azzal, hogy ezek "szövetségi szolgálata előtt" történtek.

A meghallgatáson csak "Magas Rangú Fehér Házi Tisztviselő 2"-nek nevezett személy átvilágítása ennél is botrányosabbra sikerült. Newbold szerint egyik beosztottja "rendkívül alapos", 14 oldalas bírálat alapján utasította el a hozzáférését. Newbold ez alapján tájékoztatta Kline-t, hogy egyetértve beosztottjával ő maga se fogja javasolni a hozzáférés megadását. Mire Kline közölte vele, hogy "a közelébe se menjen az aktának", majd megadta az átvilágítási papírt a magas rangú tisztviselőnek.

Newbold a konkrét eseteken túl általában is bírálta az átvilágítás folyamatában történt változásokat. Mint mondta, Kline utasítása alapján azokat a jelentkezőket, akik a kormányzat egy más intézményétől érkeztek, át se világíthatták. Ez részben akár indokolható is, elvben őket már korábbi munkahelyükön átvilágították egyszer. De Newbold szerint ettől függetlenül több évtizedes gyakorlatuk ezeknek a pályázóknak az átvilágítása is, különös tekintettel arra, hogy gyakorta évek teltek el az előző átvilágítás óta.

Az ilyen átvilágítások részeként az elnöki hivatal átvilágítói bekérték a pályázók hitelfelmérését is. Így tudták ugyanis ellenőrizni, hogy a pályázó nincs-e olyan mértékben eladósodva, hogy zsarolás célpontjává válhasson. Kline utasítására ilyen hitelellenőrzést immár nem végezhetnek.

Newbold a meghallgatáson is elmondta, hogy csak végső kétségbeesésében fordult a képviselőház illetékes bizottságához, több mint egy éven át házon belül próbálta kezelni a helyzetet, de panaszait figyelmen kívül hagyták. Így most úgy érezte, hogy munkahelye feddhetetlenségének védelmében kénytelen házon kívül is próbálkozni, a nyilvánossághoz fordulni. Ezért döntött úgy januárban, hogy kiszivárogtatja Jared Kushner történetét, aki szintén az ő ajánlásukkal szemben kapott titkos hozzáférést. Kushner Trump veje, nagyon szívélyes kapcsolatot ápol Szaúd-Arábia kvázi vezetőjével, Mohamed bin Szalman koronaherceggel, és rendkívül kiterjedt üzleti kapcsolatai is vannak. Kushner neje, a szintén elnöki tanácsadó Ivanka Trump még nála is később kapta meg végleges átvilágítási papírjait, addig ő is ideiglenes engedéllyel, átvilágítás nélkül férhetett hozzá a legszigorúbb államtitkokhoz.

A meghallgatás után, amiről Elijah Cummings, a bizottság demokrata elnöke hétfőn hozta nyilvánosságra a demokraták összefoglalóját (.pdf), Cummings további meghallgatásokról döntött, egyben levélben kérte a Fehér Ház főjogászától, hogy ossza meg a bizottsággal a kérdéses átvilágítások adatait, és lehetőség szerint az átvilágítási osztály vezetőinek indoklásait, amelyek alapján felülbírálták beosztottjaik ajánlásait.