Végre randizott a világ legmagányosabb békája

Januárban írtuk meg, hogy a Rómeó névre hallgató kétéltű talán a legmagányosabb béka a világon, ugyanis faja utolsó példányaként az elmúlt évtizedet egyedül élte le egy bolíviai terráriumban. Aztán jött a bombahír: egy kutatóexpedíció talált neki egy nősténytársat, akit el is neveztek Júliának. Ezzel feléledt a remény, hogy nem halnak ki a Sehuencas-vízibékák, már csak drukkolni kellett, hogy jól süljön el a nász. A Phys most jó hírekkel szolgál: azt írják, megismerkedésük óta együtt élnek Rómeó akváriumában.

Rómeó és Júlia, akik megmenthetik a Sehuencas-vízibékákat a kihalástól Fotó: Global Wildlife Conservation

A Global Wildlife Conservation nevű vadvédelmi szervezet hétfőn adott ki közleményt, azt írják, Rómeót és Júliát március elsején mutatták be egymásnak, miután megtisztították őket a kétéltűeket világszerte tizedelő kitridiomikózistól. Rómeó hamarosan párzási hangokat adott ki - először 2017 óta. „Rómeó nagyon édes volt Júliához, követte mindenhova az akváriumban, és neki adta a kukacokat is, melyeket táplálékul kapott” - mondta Teresa Camacho Badani, a projekt egyik résztvevője. „Mivel olyan sokáig volt egyedül, csodálatos látni, hogy végre pározhat”. Rómeó már többször is felvette a megfelelő pozíciót - a leghosszabb ideig, 15 percig ez akkor tartott, amikor először kerültek össze Júliával.

A vízibékák többi fajának populációja is folyamatosan csökken Bolíviában, Ecuadorban és Peruban, a klímaváltozás mellett természetes élőhelyeik megszüntetése és invazív halfajok megjelenése is felelős ezért. Bolíviában a kétéltűek 22 százaléka néz szembe kipusztulási veszélyekkel.