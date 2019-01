Társat kap a világ legmagányosabb békája, Rómeó

Rómeót a világ legmagányosabb békájaként is szokás emlegetni: a kétéltű az elmúlt évtizedet egyedül élte le egy bolíviai terráriumban. Magányát az okozta, hogy fajának ő volt az utolsó, emberek számára ismert példánya.

Rómeó és Júlia

Most viszont a bolíviai erdőkben zajló kutatóexpedíció keretében a jelek szerint sikerült neki egy nősténytársat találni, akit el is neveztek persze Júliának.

Rómeó a Sehuencas-vízibékák közé tartozik, és a legutóbbi expedíció során a faj további öt példányát, három hímet és két nőstényt sikerült befognia a kutatóknak. A cél most az, hogy a megtalált példányok segítségével újraszaporítsák a fajt, majd pedig az új egyedeket ismét szabadon eresszék a természetben.

A kutatók szerint ugyan hiába tartoznak egy fajhoz, Rómeó és Júlia meglehetősen különböző egyed: a hím kifejezetten nyugodt típus, nem mozog sokat, és bár teljesen egészséges, meglehetősen lassú és félénk. Ezzel szemben Júlia jóval energetikusabb, sokat úszik és gyakran próbált meglépni is.

Romeót tíz évvel ezelőtt fogták be kutatók. Akkor már lehetett tudni, hogy a Sehuencas-vízibékák veszélyeztetettek, de arra nem számítottak, hogy ilyen sokáig nem sikerül neki társat találni. társkeresés közben még egy randioldalt is létrehoztak Rómeó számára, abban bízva, hogy ha esetleg valaki egy hasonló békára bukkan, akkor majd értesíti a kutatókat.

A vízibékák többi fajának populációja is folyamatosan csökken Bolíviában, Ecuadorban és Peruban, a klímaváltozás mellett természetes élőhelyeik megszüntetése és invazív halfajok megjelenése is felelős ezért. Bolíviában a kétéltűek 22 százaléka néz szembe kipusztulási veszélyekkel. Rómeó története a kutatók szerint azért is lehet fontos, mert ezekre a veszélyekre hívhatja fel a figyelmet. (BBC)