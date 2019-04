2,5 millió dollárnyi sminket loptak a Youtube egyik legjobban kereső sztárjától

Betörtek a világ egyik legjobban kereső Youtube-sztárjának Los Angeles-i raktárába. Jefree Star állítása szerint 2,5 millió dollár értékben loptak tőle sminkkészítményeket, köztük olyan termékeket is, amiket még piacra se dobott.

Star értesítette a hatóságokat, állítása szerint a helyi rendőrség mellett az FBI is beszállt a nyomozásba. Ő azt mondta nekik, hogy szerinte a fekete piacon akarják majd értékesíteni termékeit. A rendőrség egyelőre nem kommentálta a történteket.

Star azután állt a nyilvánosság elé, hogy egy még piacra nem dobott alapozóját árulni kezdték a neten. "Sose gondoltam volna, hogy a hétfő estémet az FBI-jal töltöm, fekete piaci árusok után kutatva" - írta a Twitterén.

Star, aki Jeffrey Lynn Steininger néven született, 2014-ben indította be kozmetikai vállalkozását. Star már a MySpace idejében netes híresség volt, hívei azóta is kitartanak mellette, a Youtube-on 14 millió feliratkozója van. A Forbes szerint ő a világ legjobban kereső szépségvloggere. A betörés részleteiről is Youtube-csatornáján számolt be. (Via BBC)