A demokraták előkészítették rá a terepet, hogy megszerezzék Robert Mueller teljes jelentését Trumpról

Az amerikai közéletet jelenleg az tartja lázban, hogy vajon mi lehet Robert Mueller különleges ügyész teljes jelentésében. Mueller az amerikai választásokba történt orosz beavatkozást, Trump és kampánya abban játszott szerepét, illetve Trump a botrány kivizsgálását akadályozó lépéseit is vizsgálta éveken keresztül, múlt hónapban pedig leadta William Barr igazságügyi miniszternek a teljes, több mint háromszáz oldalas jelentést.



Mindebből egyelőre csak egy pár oldalas összefoglaló látott napvilágot (erről bővebben itt), ami ugyan leszögezi, hogy nem lehet minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy Trump és stábja tudatosan koordinált az oroszokkal a beavatkozásról, de ez akkor is csak egy pár oldalas összefoglaló.

Barr a teljes jelentést azzal az indokkal tartja egyelőre vissza, hogy abban vannak részletek, amelyeket nem hozhat nyilvánosságra, de majd valamikor áprilisban közzé tesz egy szerkesztett változatot.

William Barr Fotó: Win McNamee/AFP

A demokrata képviselők ezzel szemben azt akarják, hogy nekik - mármint a kongresszusnak - küldjék meg a teljes jelentést. A képviselőház demokrata többségű igazságügyi bizottsága pedig szerdán jóvá is hagyta, hogy a bizottsági elnök hivatalosan is kikérhesse a jelentést az igazságügyi minisztériumtól. A bizottsági elnök, a demokrata Jerry Nadler ezt még nem tette meg, előtte ugyanis esélyt akar adni Barrnak arra, hogy odaadja a teljes jelentést, de ha ez nem történik meg, akkor hivatalosan is kérni fogják, sőt, akár bírósági útra is terelik az ügyet.

“A bizottság jogosult rá és látnia is kell a teljes anyagot, hogy maga dönthesse el, mi tartozik a nyilvánosságra” - mondta a demokrata bizottsági elnök.

A republikánusok a javaslat ellen szavaztak. (CNN)