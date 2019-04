Fürjes Balázs szerint csak a Parlament lesz magasabb a Puskás Stadionnál

"Csak a parlament lesz magasabb nála Budapesten" - büszkélkedett el az ATV beszámolója szerint a Puskás Ferenc stadion időre elkészüléséről tartott sajtótájékoztatóján Fürjes Balázs, a kormány Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkára. Gondolhatnánk, hogy valaki, aki évek óta felügyeli a budapesti állami építkezéseket, ráadásul még államtitkárként is a főváros a szakterülete, az talán tudhat ezt-azt a városról. Fürjes Szabó Szabolcs parlamenti képviselő gyűjtése alapján pont a magas budapesti épületekről nem tud mindent.

Vagyis bátran állíthatjuk, hogy az 52 méter magas Puskás Stadionnál aligha a Parlament lesz egyedül magasabb Budapesten. Hogy ne is menjünk térben nagyon messze a Kossuth téri épülettől, a közeli Szent István bazilika helyből 96 méter magas, pont, mint a Parlament. Magasabb lesz az új Puskás stadionnál a SOTE Nagyvárad téri 24 emeletes, 89 méter magas toronyháza, A 83 méteres Szent László plébániatemplom, a 80 méter magas Mátyás templom, a Nyugdíjfolyósító 73 méter magas épülete. A Rendőrpalota pedig még az antennája nélkül is 62 méteres, hogy olyan extremitásokról, mint az Észak-Budai Hóerőmű 203 méteres tornya, vagy a 192 méteres Széchenyi-hegyi adótorony, ne is beszéljünk.

Azt azonban biztosan kijelenthetjük, hogy a Puskás Stadionnál Budapesten csak egy Parlament magasabb.