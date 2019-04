Hoppá, a rendőrség már bele is kezdett a Speedmarathonba

2019. április 3-án reggel hat órakor elindult a rendőrség Speedmarathon nevű 24 órás sebességellenőrző akciója. Ilyenkor a rendőrség traffipaxokkal szállja meg az ország útjait. És bár szívélyesen előre tájékoztatni szokták a lakosságot, hogy hol mérnek, tájékoztatásuk szerint még így is évente átlag négyezer gyorshajtót fognak meg az ilyen akcióik során.

Azt, hogy hol mérnek, a rendőrség most is nyilvánosságra hozta honlapján. Én általában javasolnám, hogy tartsák be a sebességhatárokat, azokat se hülyék találták ki, de az erre kevésbé fogékonyak itt megnézhetik, hogy ma hol kell könnyebb lábbal tiporni a gázt.

Ugyanakkor nekik külön is kiemelném, hogy a baleseti statisztikák szerint évek óta a sebesség helytelen megválasztása a vezető baleseti ok, a gyorshajtás a balesetek mintegy harmadával van közvetlen összefüggésben.

A rendőrség az akciót bejelentve arra is figyelmeztetett, hogy a romló baleseti statisztikák miatt szakítaniuk kellett korábbi gyakorlatukkal, így most már az ilyen akciókat leszámítva nem szokták előre bejelenteni a mérések helyszínét, sőt, újra elkezdtek jelöletlen autókból is traffipaxolni. (Via MTI)