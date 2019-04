Milyen gyönyörű napfelkelténk van!

A Margit híd budai hídfője 2019. április 3-án* hajnalban. Fotó: akiraly

Jó reggelt kívánok ezen a fényviszonyaiban újra február közepét idéző, szép, tavaszi hajnalon. Tök sötét van, cserébe nincs túl hideg. Mondom ezt itt, Budapest szívéből, de ehhez azért a legendásan fagyzugos Zabar lakói hozzá tudnák tenni a magukét, mert ott éppenséggel -4 fokra ébredtek.

Az ország javában azért legalább +4 fok van, és van ahol már most 9 fokot mérnek.

Talán ez utóbbiból már kikövetkeztették, hogy ma kifejezetten meleg, már-már későtavaszi időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet akár a 22 fokot is elérheti árnyékban. Délelőtt jellemzően felhős lesz az idő, néhol már ekkor is kialakulhatnak záporok. Délutántól kifejezetten megnő ennek az esélye, főleg a Dunántúlon, ahol akár még zivatarok is előfordulhatnak.

*Pontosítás: A kép eredeti aláírásában sikerült elvétenem a dátumot, elnézést.