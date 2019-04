50 rendbeli gyilkossággal és 39 rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolták meg a christchurchi merénylőt

Hivatalosan is vádat emel az új-zélandi rendőrség a 28 éves ausztrál Brenton Tarrant, a christchurchi merénylő ellen. Tájékoztatásuk szerint a két christchurchi mecsetben mészárló Tarrantot 50 rendbeli gyilkossággal és 39 rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolják meg.

Brenton Tarrant, a christchurchi mészáros egy nappal az 50 halálos áldozatot követelő terrortámadása után, már őrizetben. Fotó: EyePress News

"Más vádpontokat is fontolgatunk" - közölte közleményében a rendőrség. A fajvédő Tarrant jelenleg őrizetben van, még nem tett vallomást. Legközelebb pénteken állhat bíróság elé.

Közben az új-zélandi parlament már folytatja az új fegyvertartási szabályok megvitatását. A javaslat szerint betiltanának minden "katonai típusú félautomata fegyvert" és gépkarabélyt, illetve tartozékaikat, illetve visszavásárlási programot indítanának a közkézen forgó félautomata fegyverek és gépkarabélyok visszavásárlására. Ez utóbbi program a Gun City fegyverbolt tulajdonosa, David Tipple szerint akár 726 millió dollárba, vagyis a hivatalosan említett 100-300 millió dolláros összeg többszörösébe is kerülhet. Tarrant amúgy Tipple fegyverboltjában négy fegyvert is vásárolt.

Tipple-t a parlament hallgatta meg. Egy munkáspárti képviselő kérdésére válaszolva azt mondta, hogy Tarrant akciója szerinte alapvetően nem is a gyilkolásról szólt, valójában a társadalom megosztását célozta.

A vitában meghallgatták a rendőrség véleményét is. Arra a kritikára, hogy talán elsietett a törvény, képviselőjük, Chris Cahill azt felelte, hogy több egymást követő kormány is kudarcot vallott a fegyvertartási szabályok szigorításával. "Itt volna az ideje tenni valamit? Vagy túl gyorsan cselekszünk? Nem, inkább borzasztóan lassúak vagyunk" - mondta. (Via The Guardian)