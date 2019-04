A fideszes önkormányzat két évig nem kért bérleti díjat, sőt rezsit sem az MSZP-től az irodájukért a Ferencvárosban

Bácskai János polgámester és Pál Tibor önkormányzati képviselő, a helyi MSZP erős embere

Egy ellenzéki, de a helyi politkában többször is a kormánypártok alá játszó erőnek nyújtott egészen meglepő fideszes támogatást ismert be Bácskai János, a budapesti IX. kerület polgármestere. A 444 úgy tudja, hogy Bácskai egy közérdekű adatigénylésre válaszul, 2018. december 14-én írott hivatalos levélben ismerte el, hogy a 2010 óta a Fidesz uralta helyi önkormányzat 2015. és 2017. októbere között nem kért sem bérleti díjat sem pedig rezsit a helyi MSZP-től a párt 101 négyzetméteres irodájának használatáért. Az adatigénylést Baranyi Krisztina helyi független képviselő nyújtotta be.



Bácskai válaszában szó szerint ez olvasható:

"2015. október 8. és 2017. október 1. közötti időszakban a Magyar Szocialista Párt sem bérleti, sem használati díjat nem fizetett az Önkormányzat részére. 2010. és 2017. október 1. között a Magyar Szocialista Párt rezsiköltséget (fűtés, víz, világítás) nem fizetett. Az MSZP által használt helyiség a Közösségi Házzal együtt minden közüzemi szolgáltatás szempontjából egy fogyasztási helyet képez, így ezeket a díjakat az Önkormányzat fizette."



A pártfinanszrozási törvény 2014.-es módosítása tiltja az önkormányzatoknak, hogy ilyen formában támogassanak politikai pártokat.

Az egész ügy úgy derült ki, hogy miután Baranyi 2014-ben kerületi képviselő lett, megkérdezte a polgármestertől, hogy a munkája végzéséhez kaphat-e valamilyen irodát. Bácskai polgármester erre azt válaszolta, hogy ilyen csak piaci alapon, a teljes bérleti díj megfizetésével lehetséges. Illetve volt még egy legális út, miszerint ha egy szervezetet vagy egyesületet a kerületi közgyűlés kiemelten közhasznúnak minősített. akkor az a helyi szabályok értelmében kaphatott némi bérletidíj-kedvezményt.

Baranyit, aki tudta, hogy a helyi LMP és a Jobbik hasonló kérdésére Bácskai ugyanezt az elutasító választ adta, egy idő után érdekelni kezdte, hogy a helyi MSZP vajon mennyit fizethet a a saját, állami tulajdonú irodájáért, hogy felmérhesse, ő milyen piaci áron remélhet bérleményhez jutni. De hosszú ideig képtelen volt kideríteni. Végül Bácskainál érdeklődött, aki több levélben tárta fel neki az irodahelyzetet.

Miért volt egyáltalán saját irodája a ferencvárosi MSZP-nek, miközben a többi párt többségének nem?

A többi, újonnan alakult párttal szemben a ferencvárosi MSZP-nek a rendszerváltás után azonnal lett saját ingatlanja, az MSZMP utódpártjaként ugyanis megörökölték az állampárt helyi székházát. Mint kérdésemre most elmesélték, 1996 táján lemondtak róla az akkoriban a baloldal által vezetett önkormányzat javára, mert a József Attila lakótelepen nem volt sem kultúrház, sem pedig közösségi ház. Az ingatlan - mivel a törvények szerint közvetlenül nem lehetett az önkormányzatnak adni - az Állami Vagyonügynökségé lett.

A helyi pártszervezet, az ÁVÜ és az önkormányzat hármas megállapodásában szerepelt az is, hogy az átadás fejében az MSZP bent maradhat az ingatlan egy részében, az önkormányzat pedig átvállalja a rezsiköltségeket és nincs bérleti díj sem - idézték fel a 444 kérdésére.

A Toronyház utca 3. alatt található közösségi házon belül így lett az MSZP-é egy 101 négyzetméteres irodarész, amiért tehát nem kellett semmit sem fizetniük. Az iroda technikailag nem a párt tulajdona volt, hanem 1997. április 14-én határozatlan időre szóló használati jogot jegyeztek be rá az MSZP javára.



Ez az állapot 2015-ig állhatott fel legálisan, 2014 végén ugyanis úgy változtatták meg a párfinanszírozási törvényt, hogy többé sem az állam, sem az önkormányzatok nem adhattak kedvezményt pártoknak.

Az MSZP használati jogát 2015. október 8-án törölték.

A kizárólagos állami tulajdonban, a Kincstári Vagyongazgatóság vagyonkezelésében lévő irodát elvileg legkésőbb innentől csak bérleti díj megfizetése ellenében használhatta volna a párt. De mint Bácskai fent idézett leveléből kiderült, még két évig nem ez történt.

Az MSZP kérdésünkre így kommentálta ezt:

"Közben megváltozott a törvény, és amikor észbe kapott az önkormányzat, akkor jelezte ezt az MSZP felé. Így a törvény értelmében, az Országgyűlés Hivatalán keresztül Kunhalmi Ágnes képviselő által oldódott meg az iroda bérlése. "



Vagyis szerintük az önkormányzat egyszerűen nem kapott észbe, hogy a törvénymódosítás milyen kötelezettséget rótt rájuk. Ez kétéves spétreakciót jelent.

Kissé életszerűtlenül hangzik, hogy egy önkormányzatnak egyszerűen ne jusson eszébe, hogy legálisan kérhetne - sőt kérnie is kellene - pénzt valamiért. Ezért is voltam különösen kiváncsi az önkormányzat reakciójára. Ők azonban kollégám, Ács Dániel helyi politikával és gazdasági visszaélésekkel, például a parkolási pénzek sorsával foglalkozó tényfeltáró cikkein feldühödve egyszerűen megtagadták a válaszadást arra, hogy milyen okból adtak többmillió forintos, tiltott természetbeni támogatást egy pártnak:

"Ferencváros Önkormányzata a továbbiakban nem kíván asszisztálni a 444.hu tényfeltárásnak álcázott álhírgyártásához, alternatív valóságépítéséhez. Az elkövetkező időszakban munkájukat azzal segítjük, hogy megkíméljük Önöket a sajtókérdések megírásának nehézségeitől. Minden beérkező újságírói kérdésüket spamnek tekintjük."



De térjünk vissza a szocialisták ingyenirodájához, 2017. októberében ugyanis megszűnt a törvénysértőnek tűnő állapot, de az sem akárhogyan. Az irodát ugyanis azóta papíron MSZP-s országgyűlési képviselők bérlik a törvény szerint a pozíciójuk mellé járó irodának, majd a gyakorlatban átadják használatra a helyi szocialista alapszervezetnek. Pontosabban az Országgyűlés Hivatala veszi azt bérbe az önkormányzattól a képviselők számára.

Az irodát 2017. október 1-től a 2018-as országgyűlési választásokig papíron Kunhalmi Ágnes használta. Az Országgyűlés Hivatala havi 73 ezer forint + áfát fizetett érte a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ nevű önkormányzati cégnek. Ebben benne volt a bérleti díj plusz a rezsiáltalány is.

A választás után, 2018.-ban új, ma is érvényes szerződést kötöttek, ezúttal Molnár Zsolt MSZP-s képviselő javára, most már 107500 forint plusz áfás havi összegről.

Se lakbér, se rezsi

Mindehhez járul hozzá, hogy amióta Bácskai János a polgármester, vagyis a 2010 óta eltelt 9 évben az MSZP végig mentesült a rezsi kifizetése alól. Azaz nemcsak 2015-ig, ameddig érvényben volt a korábbi háromoldalú megállapodás erről, hanem az azt követő két teljes évben is.

És bár a Baranyinak írt egyik levelében a polgármester úgy fogalmazott, mintha ez technikai okokból lett volna elkerülhetetlen - "Az MSZP által használt helyiség a Közösségi Házzal együtt minden közüzemi szolgáltatás szempontjából egy fogyasztási helyet képez, így ezeket a díjakat az Önkormányzat fizette." - az Országgyűlés hivatalával kötött későbbi szerződésekben gond nélkül ki tudtak kötni havi 20000 illletve később 22500 forint + áfa rezsiáltalányt.