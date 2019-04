A szlovák köztársasági elnök visszaküldi a himnuszéneklésről szóló törvényt a parlamentnek

Visszadobja a szlovák köztársasági elnök a himnuszéneklést is szabályozó jogszabályt a parlamentnek, közölte a Bumm.sk-val a Híd sajtófőnöke. Debnár Klára hozzátette: a párt már el is készítette a módosítást, amiről a következő ülésen már szavazhatnak is pozsonyi képviselők. A jogszabály május 15-én lépett volna életbe, a következő parlamenti ülés május 9-én lesz, tette hozzá.

"A koalíciós partnerek ígéretet tettek arra, hogy megszavazzák módosító javaslatunkat, hiszen a tiltás nem csak a magyar, de más országok – így például Csehország vagy Oroszország – himnuszára is vonatkozik,"

jelentette ki a sajtófőnök. A pozsonyi törvényhozás március 27-én fogadta el az állami jelképekre vonatkozó törvény módosítását, amely nyilvános rendezvényeken arra az esetre korlátozza más himnuszok eléneklését, amikor a helyszínen jelen van az érintett ország hivatalos küldöttsége.