Két magyar iskolában háromnál több napnyi hiányzást is igazolhatnak a szülők, mégsem omlott össze a közoktatás

Közleményben nehezményezte februárban a Házi Gyermekorvosok Egyesülete a magyar iskolák gyakorlatát, mely szerint a szülő csak három nap hiányzást igazolhat. Ez közleményük szerint feleslegesen terheli az egészségügyi rendszert, és nem csupán abban az esetben, amikor a szülők jobb híján a gyermekorvostól remélnek igazolást, adott esetben a családi síelésre. Még a valóban beteg gyerekeknél se volna feltétlenül szükség várótermi várakozásra, növelve ezzel az újabb fertőzések kockázatát, arról nem is beszélve, hogy eleve orvoshiány van a gyermekorvosi ellátásban.

Már ez a közlemény is rávilágított, hogy a merev szabályozás valójában csak csalásra kényszeríti a szülőket. Ezt megerősítette a 24.hu cikke is, amely megkereste azt a két iskolát, amit a gyermekorvosok egyesülete közleményében is megemlített. Egy pomázi iskolában, illetve a Sashegyi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Rendészeti Szakközépiskolában 2017-ben döntöttek úgy, hogy az általános szabálytól eltérve a szülők 3 helyett 15 napot igazolhatnak.

Másfél év után a pomázi iskola igazgatója, Nagy Koppány Lászlóné már összegezni tudta a tapasztalatokat. A lényeg:

a hiányzások száma az új rendszerben ugyanannyi, mint 2017 előtt volt.

Vagyis teljesen megalapozatlannak bizonyultak a félelmek, hogy az engedékenyebb rendszerben nőni fog a hiányzások száma. Nem nőtt, ellenben látványosan csökkent a kamu orvosi igazolások száma. Nagyné amúgy eredetileg még engedékenyebb lett volna, ő azt javasolta, hogy a szülők 30 napot igazolhassanak. Ezt azzal indokolta, hogy a szülőnek korlátlan felelőssége van a gyermeke fölött, "vagyis amit igazol, az úgy van".

Nagyné szerint Pomázon minden érintett élvezi a rendszer rugalmasságából fakadó előnyöket. A szülők úgy érzik, hogy az iskola megbízik bennük, nem is élnek vissza a helyzettel.