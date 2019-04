Kamu plasztikai sebész ültetett be mellimplantátumot egy ausztrál nőnek

Egy ausztrál bíróság elítélte az új-dél-walesi Dr Leslie Blackstockot, amiért úgy ültetett be szilikonimplantátumot egy nőnek, hogy nem volt plasztikai sebészi képesítése, ilyen beavatkozás végzésére engedélye, és nem volt jelen aneszteziológus sem. A beavatkozást Blackstock a saját otthonában végezte, ahol a műtét során használt lepedők csak úgy karosszékeken hevertek.

Az kamuorvos ellen pert indító beteg, Kylie Turner egy fertőzést is elkapott a beavatkozás során, és a 2014-es műtét óta máig szenved a szövődményektől.

Turnert a műtét alatt nem is tudta rendesen elaltatni az orvos, a nő felkelt, és közölte, hogy súlyos fájdalmai vannak, mire Blackstock egyszerűen csak több nyugtatót adott be neki. Később az egyik melle begyulladt, és ki is fakadt az egyik varrat, de mikor felhívta Blackstockot, az csak annyit mondott, hagyja, hogy magától begyógyuljon a seb.

A nő mostanra kivetette az implantátumokat egy másik orvossal, a mellén azonban maradandó sérülésnyomok maradtak, így nehézkes lesz új implantátumot beültetni szakszerűen is.

A bíróság több mint 200 ezer dolláros kártérítés megfizetésére kötelezte a kamudoktort. (Guardian)