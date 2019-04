A bukaresti ukrán nagykövet szerint Kelemen Hunort már korábban sem engedték be Ukrajnába

Ukrajna bukaresti nagykövete szerint Kelemen Hunort már 2017-ben kitiltották Ukrajnából és beutazását az országba nem először akadályozták meg szombaton.

Az RMDSZ elnöke szerint Oleksandr Bankov ez utóbbi állítása nem felel meg a valóságnak.

Olekszandr Bankov, Ukrajna bukaresti külképviseletének vezetője szombat este a Facebookon reagált arra a szerinte „kellemetlen, de természetes” helyzetre, hogy Kelemen Hunort nem engedték be aznap reggel Ukrajna területére. Bankov szerint az RMDSZ elnöke már 2017. november 3. óta nem utazhat be Ukrajnába, és az ukrán hatóságok döntésével a magyar politikus is tisztában volt, hiszen azóta Kelemen Hunor megpróbált már magyar útlevéllel belépni Ukrajnába, és akkor is elutasították.

A mostani esetről a külképviselet vezetője elismerte, hogy a kitiltásról szóló (Kelemen Hunornak is kézbesített és általa aláírt) határozat nem tartalmaz indoklást, de Bankov szerint ez megszokott gyakorlat az európai országokban. Azt mondta, további magyarázatokkal is szolgál Kelemen Hunornak, ha személyesen felkeresi.

Az RMDSZ elnöke szerint a bukaresti ukrán nagykövet valótlanságot állít, amikor azt mondja róla, hogy korábban magyar útlevéllel próbált belépni Ukrajnába. „Az elmúlt 20 évben nem voltam Ukrajnában, és soha nem használtam magyar útlevelet. Én be tudom mutatni a mai incidens dokumentumait. Arra kérem a bukaresti ukrán nagykövetet, Olekszandr Bankov urat, hogy ő is mutassa be az állítólagos korábbi beutazásomat megtiltó hasonló dokumentumokat” – reagált Kelemen Hunor a külképviseleti vezető állítására.

Kelemen Hunor a nap folyamán egy közösségi portálon közölte, hogy 1,5 évre kitiltották Ukrajnából, és erről akkor szerzett tudomást, amikor nem engedték be az országba. Ungvárra szeretett volna eljutni a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megalapításának 30. évfordulójára.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (b) kezet fog Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével a megbeszélésük előtt a Fidesz fővárosi székházában 2017. március 23-án. Fotó: Griechisch Tamás/Fidesz/MTI

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára azt mondta, Magyarország elfogadhatatlannak tekinti Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kitiltását Ukrajnából, ezért Ukrajna budapesti nagykövetét hétfőre berendelték a minisztériumba. (MTI)