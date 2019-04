Meghalt egy ellátatlan csecsemő Magyarmecskén

A Tiszántúlon lehet értelmesebb mennyiségű csapadék szombat kora délutánig, errefelé egy-egy zivatar is kialakulhat. Pedig az aszály miatt, máshol is jól jönne. Délnyugaton, délen a napsütés lesz a túlerőben, többnyire száraz idő várható, esetleg néhol a képződő gomolyokból kialakulhat futó zápor, de ez inkább csak minimális csapadékot hozhat. Máshol a több-kevesebb napsütés mellett erősebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és elszórt jelleggel zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 20 fok között alakul. (Metfb/Met.hu)