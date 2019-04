Évente 1 milliárd madarat is megölhetnek felhőkarcolók az Egyesült Államokban

Évente 100 millió és 1 milliárd példány között lehet azoknak a madarak száma, amiket üveg felhőkarcolók vagy éjjel kivilágított épületek pusztítanak el. Egy új tudományos jelentés szerint a legtöbb madár Chicagóban pusztul el ilyen épületekkel ütközés miatt, itt ugyanis nemcsak sok a felhőkarcoló, de a város a madarak egyik fő vándorlási útvonala alatt is fekszik. Minden télen és ősszel 250 különböző madárfaj több mint 5 millió példánya repül keresztül Chicago kivilágított, felhőkarcolókkal teli belvárosán.

Chicagót Houston és Dallas követi, melyek szintén vándorlási vonalaknál fekszenek, de New York, és annak is főleg felhőkarcolókkal teli Manhattan városnegyede is nagy veszélyt jelent, ahogyan Los Angeles, St Louis és Atlanta belvárosa is.

Az üveg felhőkarcolóknak gyakran nekirepülnek a madarak, például azért, mert nem tudják megkülönböztetni az igazi fákat az üvegen visszatükröződőektől. További problémát jelent, hogy a legtöbb madár éjjel teszi meg vándorútjának nagyobb részét, mikor kellemesen hűvös a levegő, ekkor azonban a nagyvárosok fényszennyezése és hatalmas, kivilágított épületei megzavarják, eltéríthetik őket. ugyanis a legtöbb madárfaj vonzódik a fényhez, a természetes fényforrásokat használják ugyanis a navigációhoz.

Kutatások szerint az énekesmadarak számára nagyobb veszélyt jelent az épületekkel való ütközés, és ezeket a feltételezéseket rendre igazolják is a városokban önkéntesek által végzett felmérések, amik során ősszel és tavasszal összegyűjtik a felhőkarcolók tövében összegyűjtött madártetemeket. Manhattanban vándorlási szezononként 90 és 200 ezer között alakul az összegyűjtött madártetemek száma.

A szakértők elismerik, hogy nagyon nehéz pontos becsléseket adni az országosan elhullott madarak számára vonatkozóan, azonban nagyon fontos, hogy minél többen tisztában legyenek a probléma komolyságával. Az embereket tényleg egyre jobban foglalkoztatja ez a probléma, több városban is egyre nő az olyan kezdeményezéseket támogatók száma, amikben kikapcsolnák a nagyobb épületek díszkivilágítását a madarak vándorlási szezonjai idejére, hogy a nem várt éjjeli fény ne zavarja meg őket. (Guardian)