Csoda: egy brit mérnök feltalálta a fordított esernyőt, aminek összecsukás után a belseje lesz nedves

Sok szó nem szükséges Jenan Kazim, a ciprusok született brit repülő- és olajfúrómérnök nyugdíjaskori találmányának bemutatásához. A cucc ugyanis egy, a szokásoshoz képest pont fordítva nyíló-csukódó esernyő, amiről itt egy mindent megmagyarázó minifilm:

A cucc legnagyobb előnye, hogy ha éles használat közben összecsukjuk, nem vizez össze mindent maga körül. Ezen felül állítólag sokkal szűkebb helyeken is könnyedén kinyitható, mint a klasszikus modellek, az angol csapóesőben meg az a képessége is fontossá válhat, hogy az autónkba beszállás közben drága nadrágunkat védendő az ajtó szinte teljes becsukásáig magunk fölé tarthatjuk, majd az ajtórésen át is az utolsó pillnatban is behúzhatjuk magunk után.

Az igazi csoda pedig az, hogy ez nem valami kiállításra készült egyedi darab, hanem rendes, sorozatgyártott termék.