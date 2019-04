Mészáros Lőrinc menekülését is eljátsszák a próbababák a 2rule Váci úti boltjának kirakatában

“Nem tudom tudjátok-e de megnyílt a Váci úton a 2Rule bolt. A múlt héten lekerült a belátásvédő fólia, és ki van írva a nyitva tartás is. És még embereket is láttam bent dolgozni.”



- írta Gábor, így egészen természetes, hogy turulkukorékoláskor már ott toporogtam a Váci úti irodaház aljában.

Az izgatottságom oka az volt, hogy Mészáros Lőrinc világmárkák ellen alapított sportszergyárának első mintaboltját tavaly augusztus óta nem bírják megnyitni, ez pedig 10, várakozással terhes hónapot jelentett, ami kettővel több, mint a turul vemhességi ideje, és csak 1-gyel kevesebb a kék bálnáénál.



Első látásra úgy tűnt, hogy a hír igaz. A 2rule-bolt kirakatairól eltűnt a fólia, egy rakás mez van kiállítva bennük, az üvegajtón ott szerepel a nyitvatartási idő és odabent tényleg egy eladónak kinéző fiatalember üldögélt.

Ha már ennyit vártam a nyitásra, először szép nyugodtan végignéztem a közsszemlére tett kínálatot. Ami azonnal felidézte bennem életem eddigi egyetlen kárpátaljai útját, a kilencvenes évek legelején, amikor Ukrajnában még ott állomásozott a szovjet hadsereg, egyszerre használták a régi rubelt és a kupon nevű új játékpénzt, amin mókus, süni és hasonló állatkák szerepeltek, a boltokban pedig egyféle terméket lehetett kapni. Mármint minden bolttípusban egy-egy fajtát. Az élelmiszerboltban Gerkules márkájú, porból és padlósöpredékből álló müzlit, a hangszerboltban balalajkát, a ruhaboltban pedig full műanyag melegítőt.

A magyar nemzetrészek újbóli összeépítésének jegyében a 2rule is a kilencvenes évek legszegényebb kisebbségi magyarjainak iskoláját követi az új mintabolt kirakatában. Amennyiben szinte kizárólag feltűnően műanyaghatású mezeket akasztottak ki, szinte kizárólag piros színben:

Akad itt hosszujjú piros mez:

Rövidujjú, de galléros piros mez:

És rövidujjú, V-nyakú, piros mez is.

A pirosmez-túltengést egyetlen, ám annál tematikusabb kirakat töri meg. Ebben az a jelenet nézhető meg, amikor Mészáros Lőrinc és veje, Homlok Zsolt sajátmárkás szettekbe öltözve menekülnek a Titokzatos Magánrepülő felé:

Az üvegtáblán bekukcskálva látszott, hogy odabent is hasonló a helyzet:

Miután kiélveztem a kirakatokat, végre beléptem az üzletbe. Vagyis csak léptem volna, de hiába álltam oda a megfelelő pontra, az automata ajtó nem nyílt ki. Némi integetés után kijött az eladó és irtó kedvesen elmesélte, hogy



nem, nem, a bolt a látszat ellenére sem nyitott még meg, sőt a közeljövőben nem is fog.

Sőt ez igazából még nem is egy bolt. A helyiséget azért rendezték be megtévesztően boltszerűre, mert itt fogadják a márka mezeit viselő vagy arra vágyó csapatok képviselőit, ebben a térben ugyanis ki tudták állítani a mezkínálatot. Vagyis ez egyelőre egy üzleti partnereknek szánt, a nagyközönség számára nem nyilvános bemutatóterem. Emberünk szerint addig még hátra van némi idő, hogy üzletként is megnyissanak. Azt még a tervezett webshop elindítása is meg fogja előzni.

Mondjuk a hírek nemrég pont arról szóltak, hogy Mészáros sportmárkája képtelen elegendő terméket gyártani.

Úgyhogy aki nagyon várt erre a napra, most lohassza le magát egy kicsit, mert ki tudja, mennyit kell még várni a NERdidas első üzletére. Biztatásként mondom, hogy az afrikai elefánt 22 hónapig vemhes.